İstanbul Gençlikspor, Alanya Belediyespor'u 3-1 Yenerek Üst Sıralara Tırmandı

İstanbul Gençlikspor, 3-1’lik Galibiyetle Öne Çıktı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde heyecan dolu bir karşılaşma daha gerçekleşti. 18. hafta mücadelesinde İstanbul Gençlikspor, On Hotels Alanya Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Maçın Detayları

Ev sahibi ekip İstanbul Gençlikspor, konuk ekip Alanya Belediyespor’u kendi sahasında 3-1’lik skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti.

Bu zafer, İstanbul Gençlikspor’un ligdeki iddiasını güçlendirirken, taraftarlarını da mutlu etti. Takımın bu performansıyla üst sıralara tırmanma yolunda önemli bir adım atmış oldu.