İstanbul Maratonu'nun 46. Yılı: Kıtalar Arası Koşunun Tarihi

İstanbul Maratonu’nda 46. Yıl Coşkusu

"Avrasya-Avrupa Koşusu" adıyla 1 Nisan 1979'da ilk kez düzenlenen ve başlangıçta "1 Nisan şakası" olarak algılanan Istanbul Maratonu, 3 Kasım Pazar günü 46. kez koşulacak.

Bu özel organizasyon, Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğunda gerçekleştirilmekte olup, her yıl büyüyerek uluslararası bir cazibe merkezi haline gelmektedir. Profesyonel atletlerle birlikte halk koşusuna katılan birçok kişi, iki kıtayı dostluk ve centilmenlik duygusuyla bir araya getiriyor.

Tarihi Güzergah ve Önemli Noktalar

Maraton, sporcuların Anadolu ile Avrupa'yı birleştiren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçerek başladığı 42 kilometrelik zorlu bir parkurda gerçekleştiriliyor. Güzergah boyunca, Deniz Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Galata Köprüsü gibi tarihi noktalar ve Sirkeci Tren Garı gibi önemli yapılar geçilerek Sultanahmet Meydanı'nda son buluyor.

Geçmişteki Fırtınalar ve Zorluklar

İlk maraton, 1979'da Almanya, Belçika, Hollanda ve Türkiye'den atletler tarafından gerçekleştirilmiştir. Başlangıçta düşük bir bütçe ve birçok zorlukla karşılaşan organizasyon ekibinin imdadına Almanya'dan 60 gönüllü sporcu yetişmiştir. 1982 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen maraton, "Kıtalar arası Avrasya Maratonu" olmaya devam etti.

Koşunun Toplumsal Dayanışma Ruhu

1999 Gölcük Depremi sonrası koşulacağını duyurduğunda, elde edilen tüm gelir depremzedelere bağışlanmış ve böylelikle maraton, toplumsal dayanışmanın bir simgesi haline gelmiştir. 2000 ve 2001 yıllarında yapılan organizasyonlar, yerel ve uluslararası medyada geniş yer bulmuş, Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlamıştır.

Teknolojik İnovasyonlar ve Yeni Başlangıçlar

2006 yılında çipli zamanlama sistemine geçilmesiyle katılım sayısı arttı ve 2008 yılında "Gümüş Kategori"ye yükseldi. 2012’de ise "Altın Kategori" statüsünü kazanarak dünyanın en iyi maratonları arasında yerini almıştır.

Yaşanan Zorluklar ve Yenilikler

Kovid-19 pandemisi döneminde yapılan 2020 İstanbul Maratonu, sağlık önlemleri altında gerçekleşti. Maraton boyunca düzenlenen sanal koşular, geniş katılımla Türkiye’nin en büyük sanal etkinliği olmayı başardı.

2021 yılı ise "Yüzyılın Koşusu" temasıyla kutlanarak, 45 bin kişinin katıldığı görülmüştür. İstanbul Maratonu, tarihsel ve sosyal önemi ile sadece bir spor etkinliği değil, kültürel bir miras haline gelmiştir.