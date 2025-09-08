İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi'nde İlk Ders Zili Çaldı — 48 Öğrenciyle Eğitim Başladı

İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi'nde ilk ders zili çaldı

Açılış ve ilk gün

İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi, bugün çalan ders ziliyle eğitim hayatına başladı. Basketbol Gelişim Merkezi (BGM) içindeki 2 derslikte başlayan okulun ilk gününde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyesi Yılmaz Argüden öğrencileri yalnız bırakmadı.

Başkan Türkoğlu, bayrak töreni öncesinde tüm öğrencilerle tokalaşarak yaptığı konuşmada, "Burada bulunduğum için çok mutluyum. Buradan Riga'ya gidip ülkemizi gururlandıran abilerinizin yanında olacağım ama ilk gününüzde sizinle birlikte olmak istedim. Çünkü biz yönetim olarak basketbol lisesinin her zaman hayalini kurduk. Bu hayalin gerçekleşmesi bizi duygulandırdı. Sizlerden tek isteğim, burayı sahiplenmeniz ve buraya değer vermeniz. Umarım sizler de ileride bizler gibi Türk basketboluna ve Türk sporuna hizmet eden bireyler olursunuz. Biz de başlattığımız bu organizasyonun ileride sizlerin değerli yerlere gelmesinde faydamız olduğu için gurur duyarız." diye konuştu.

Türkoğlu, ilk ders zilinin çalmasının ardından tek tek sınıfları gezerek öğrencilere başarı diledi.

Okul yapısı ve hedefler

Okul müdürü Turgay Nail Bezek, 2 yıllık basketbol lisansı olan öğrencilerin yetenek sınavı sonrasında kabul edildiğini belirterek, "Bu eğitim yılı için 2 sınıf ve 48 öğrenci ile yola çıktık. İlerleyen süreçte derslik ve öğrenci sayısının da artacağını öngörüyoruz." dedi.

Bezek, okulun hedeflerini şu sözlerle açıkladı: "Spor insanlarını, basketbol insanlarını yetiştirmeyi hedefliyoruz. Spor lisesi okul müfredatı uygulanacak okulumuzda basketbol ağırlıklı olarak spor derslerini öğrencilerimiz BGM içindeki spor salonlarında işleyecekler. Hedefimiz buradan hem Türk basketboluna hem de akademik anlamda iki alanı birleştirerek 4 yılın sonunda öğrencilerimizi spor bilimleri fakültelerine uğurlayarak Türk basketboluna hizmet edecek spor insanı yetiştirmek. Spor ahlakıyla donatılmış Türk sporuna hizmet edecek, vatanını milletini seven birey olmaları en büyük hedefimiz. Basketbol sektörü içinde hem sporcu olmalarının yanı sıra yönetici, antrenör, hakem alanlarında da öğrencilerimize gerekli donanımları vereceğiz. Öğrencilerimiz bu alanlarda tercih ettikleri ve hayatlarını devam ettirecekleri alanlarda kendilerini yetiştirecekler."

Bezek ayrıca, okuldaki eğitim programının Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak tematik bir spor lisesi formatında yürütüleceğini ve basketbol ağırlıklı spor eğitimlerinin yanı sıra kültür derslerinin de MEB standartlarında sürdürüleceğini vurguladı.

İmkanlar ve mesleki yönlendirme

Bezek, öğrencilerin BGM'deki tüm imkanlardan yararlanacağını belirterek, "Spor hayatın ta kendisi. Mücadele etmek, yılmamak, düştüğünüz yerden kalkmak bunlar zaten hayatın içinde olan şeyler. Beden eğitimi öğretmenlerimizle öğrencilerimizin eksiklerini gidermeye çalışacağız. Basketbolun bütün yönleriyle hakemlik, yöneticilik, antrenörlük, istatistik yönünün öğretilmesini sağlamaya çalışacağız. Bilimsel anlamda basketbolu öğrencilerimize aktaracağız. Onlar basketbol sektörünün içinde ömür boyu kalacaklardır." dedi.

Merkezde 5 ayrı spor salonu, fitness salonları, kütüphane ve 3x3 basketbol alanları bulunduğunu aktaran Bezek, öğrencilerin kıyafetlerinden sınıf ortamına kadar okulun farklılığını hissedeceklerini söyledi. Ayrıca seminer ve konferanslarla antrenör, hakem ve oyuncuların öğrencilerle buluşturulması planlanıyor.

Öğrenci görüşleri

Okulun ilk öğrencilerinden Azra Akyüz, "Hem derslerimi hem de sporumu aynı anda yürüteceğimi düşünüyorum. Zaten basketbol konusunda da hedeflerim var. Bu okul da buna vesile olacağı için çok mutluyum. Okulu çok beğendim. Sınıfları gayet güzel. Normal bir okula göre daha güzel olduğunu düşünüyorum. Eminim dersler de çok kaliteli olacak. Sınıflarımızın az kişi olması da gayet iyi." diye konuştu.

Zeynep Su Bahadır okulu "çok güzel bir proje" olarak değerlendirirken, Doruk İlkgün ilk günün heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Yeni bir başlangıç oldu bizim için. Okulu çok beğendim. Çoğumuz basketbol camiasından birbirimizi tanıyoruz. İyi bir sene geçireceğimizi düşünüyorum." dedi.

TBF yönetiminin mesajı

Basın mensuplarına konuşan Başkan Türkoğlu, "TBF yönetimine geldiğimizdeki hedeflerimizin, hayallerimizin hayata geçiyor olması bizi gururlandırıyor. Böyle bir tesisi Türk basketboluna kazandırdığımız için bunun mutluluğu ve gururu içindeyiz. Bu tesis içinde en önemli parçalardan biri de TBF Basketbol Lisesi'ni Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı birlikteliğiyle hayata geçirmek ayrıca gururlandırdı. Gençleri hem akademik hem sportif anlamda ülkemize faydalı bireyler yetiştirmek en büyük hedefimiz. Bu hayalimizi gerçekleştirmekte en büyük payı olan sayın Cumhurbaşkanımız'a ve bakanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Başta Cumhurbaşkanımızın iradesiyle hayallerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Hocalarımıza, sporcularımıza, öğrencilerimize başarılar diliyorum. Umarım öğrencilerimiz başta kendi ailelerini ve sonra ülkemizi gururlandıracak başarılar elde ederler." ifadelerini kullandı.

TBF Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Argüden ise, "Bir sporcunun sadece sportif olarak değil akademik olarak yetişmesi son derece önemli. Sporcular toplumda rol model oluyor. Bu rol modeller, topluma örnek davranışta bulunmaları, kendilerini her yönden geliştirmeleriyle toplumu yönlendirebiliyor. Bu nedenle federasyon olarak bir taraftan sportif gelişmelere imza atmaya çalışırken eğitim yönünü geliştirmeye de özen gösterdik." dedi.

Gelecek planları

Okul, ilk dönemini 2 sınıf ve 48 öğrenci ile açarken, yönetim ilerleyen yıllarda derslik ve öğrenci sayısını artırmayı hedefliyor. Hem spor hem akademik başarıyı bir arada sunmayı amaçlayan lisenin, Türk basketboluna yeni spor insanları kazandırması bekleniyor.

