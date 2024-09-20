İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi Protokolü İmzalandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) iş birliğiyle hayata geçireceği İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi'nin protokolünü imzaladı. Tören; Zeytinburnu'nda bulunan Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlendi.

Bakan Bak: "Sporun Geleceği Burada Yetişecek"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törendeki konuşmasında merkezde yer alan tesislerin önemine dikkat çekti. "Burada 10 bin kişilik salon ve kamp merkezi, ayrıca otel ve müze gibi birçok altyapı mevcut. Bu spor lisesinin de burada oluşturulması gerektiği konusunda kararlıyız," dedi.

Bakan Bak, gençlerin yeteneklerini keşfetmeye yönelik projelere vurgu yaparak, "Çocuklarımızı en az iki branşa yönlendirebilmek için çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize birçok tesis kazandırıldı ve bu merkezler arasında en iyilerinden biri burasıdır. Avrupa'da benzeri olmayan Basketbol Gelişim Merkezi, Türkiye'nin basketbol geleceğine katkı sağlayacak," dedi.

Başbakan: "Başarı İçin Eğitim Şart"

Bakan Bak, spor lisesinin yalnızca sporcu değil, yöneticiler de yetiştireceğini vurgulayarak, "Spor endüstrisine de yöneticiler kazandırmalıyız. Kulüpler ve şirketler, yeni nesil yöneticilere ihtiyaç duyuyor. Buradan mezun olacak gençlerimiz, çeşitli alanlarda başarılı olabilir," şeklinde konuştu.

Türkoğlu: "Devrim Niteliğinde Proje"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, imzalanan protokolün Türk basketbolunun geleceği için önemli bir adım olduğunu belirtti. "Bu lisede gençleri basketbola kazanmak ve sporun temellerini güçlendirmek için çalışacağız. Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışını 29 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştireceğiz. Bu okul, spor ve eğitimin birlikte yürütüleceği bir mekân olacak," dedi.

Konuşmaların ardından, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, protokolü imzalayarak basın mensuplarına poz verdiler. İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi, 1200 metrekarelik modern donanımıyla 200 öğrenciye eğitim verecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Basketbol Federasyonunun ortaklaşa hayata geçireceği İstanbul Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Basketbol Spor Lisesi'nin protokolü imzalandı. Zeytinburnu'nda inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda), Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (ortada), Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu (sağda) katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Basketbol Federasyonunun ortaklaşa hayata geçireceği İstanbul Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Basketbol Spor Lisesi'nin protokolü imzalandı. Zeytinburnu'nda inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda), Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (ortada), Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu (sağda) katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Basketbol Federasyonunun ortaklaşa hayata geçireceği İstanbul Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Basketbol Spor Lisesi'nin protokolü imzalandı. Zeytinburnu'nda inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda), Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (ortada), Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu (sağda) katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Basketbol Federasyonunun ortaklaşa hayata geçireceği İstanbul Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Basketbol Spor Lisesi'nin protokolü imzalandı. Zeytinburnu'nda inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda), Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (ortada), Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu (sağda) katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Basketbol Federasyonunun ortaklaşa hayata geçireceği İstanbul Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Basketbol Spor Lisesi'nin protokolü imzalandı. Zeytinburnu'nda inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda), Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (ortada), Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu (sağda) katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Basketbol Federasyonunun ortaklaşa hayata geçireceği İstanbul Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Basketbol Spor Lisesi'nin protokolü imzalandı. Zeytinburnu'nda inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda), Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (ortada), Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu (sağda) katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Basketbol Federasyonunun ortaklaşa hayata geçireceği İstanbul Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Basketbol Spor Lisesi'nin protokolü imzalandı. Zeytinburnu'nda inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda), Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (ortada), Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu (sağda) katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Basketbol Federasyonunun ortaklaşa hayata geçireceği İstanbul Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Basketbol Spor Lisesi'nin protokolü imzalandı. Zeytinburnu'nda inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda), Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (ortada), Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu (sağda) katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Basketbol Federasyonunun ortaklaşa hayata geçireceği İstanbul Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Basketbol Spor Lisesi'nin protokolü imzalandı. Zeytinburnu'nda inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda), Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (ortada), Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu (sağda) katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Basketbol Federasyonunun ortaklaşa hayata geçireceği İstanbul Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Basketbol Spor Lisesi'nin protokolü imzalandı. Zeytinburnu'nda inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda), Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (ortada), Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu (sağda) katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Basketbol Federasyonunun ortaklaşa hayata geçireceği İstanbul Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Basketbol Spor Lisesi'nin protokolü imzalandı. Zeytinburnu'nda inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda), Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (ortada), Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu (sağda) katıldı.