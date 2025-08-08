DOLAR
40,66 -0,02%
EURO
47,36 0,02%
ALTIN
4.443,86 -0,08%
BITCOIN
4.734.629,94 0,31%

İstanbul Valisi Gül, 2025-2026 Sezonu Güvenlik Tedbirlerini Açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül, spor güvenliğine yönelik önemli açıklamalarda bulundu, protokol üyeleri için bilet zorunluluğu getirildi.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 22:39
İstanbul Valisi Gül, 2025-2026 Sezonu Güvenlik Tedbirlerini Açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül, 2025-2026 sezonu öncesinde güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trendyol 1. Lig’in ilk maçı olan Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK karşılaşması öncesinde, Ümraniye Şehir Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gül, İçişleri Bakanı ve Gençlik ve Spor Bakanı ile yapılan toplantılara vurgu yaptı.

Bu sezon alınan önlemler arasında, protokol tribününe gelen kulüp yöneticileri, özel misafirler ve diğer katılımcıların kayıtsız olarak stada girmesinin engelleneceğini belirten Gül, "Ben dahil il valisi olarak maça gelen herkes biletlerini işleterek kayıtlı olarak protokolde maçını izleyecek," diye ifade etti.

Gül, yeni kararın sembolik önemine dikkat çekerek, "Protokol tribünü kurallara uyarsa, maça gelen hemşerilerimize söyleyecek sözümüz olur. Ama protokol kurallara uymazsa, kayıtsız girerse diğer hemşerilerimize, sporseverlere diyecek sözümüz olmayacak," şeklinde konuştu. Ayrıca, sporseverlerin kayıtlı olarak mücadelelere girişlerinin sağlanması için hassasiyetle takip edeceklerini söyledi.

Vali Gül, sezon boyunca güvenliğin sağlanması adına gerekli yaptırımların uygulanacağını vurgularken, tüm sporculara ve taraftarlara başarı dileğinde bulundu. Gül, "Allah kazasız, belasız bir sezon nasip etsin. Herkes inşallah emeğinin karşılığını almış olur," dedi.

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK karşılaşmasıyla başlarken...

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK karşılaşmasıyla başlarken, karşılaşmayı takip eden Vali Gül, Ümraniye Şehir Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Valisi Gül, 2025-2026 Sezonu Güvenlik Tedbirlerini Açıkladı
2
Trabzonspor Avrupa'da Abdullah Avcı ile Güçleniyor
3
Gaziantep FK, Galatasaray Maçında Beklentileri Karşılayamadı
4
Galatasaray'dan Gaziantep FK'ye 3-0'lık Şok: Okan Buruk Değerlendirdi
5
Antalyaspor Kasımpaşa Maçına Hazır
6
Hakan Bilal Kutlualp: 'Fenerbahçe İçin Şahsi Ego Bırakılmalı'
7
Trabzonspor Kocaelispor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış