İstanbul Valisi Gül, 2025-2026 Sezonu Güvenlik Tedbirlerini Açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül, 2025-2026 sezonu öncesinde güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trendyol 1. Lig’in ilk maçı olan Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK karşılaşması öncesinde, Ümraniye Şehir Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gül, İçişleri Bakanı ve Gençlik ve Spor Bakanı ile yapılan toplantılara vurgu yaptı.

Bu sezon alınan önlemler arasında, protokol tribününe gelen kulüp yöneticileri, özel misafirler ve diğer katılımcıların kayıtsız olarak stada girmesinin engelleneceğini belirten Gül, "Ben dahil il valisi olarak maça gelen herkes biletlerini işleterek kayıtlı olarak protokolde maçını izleyecek," diye ifade etti.

Gül, yeni kararın sembolik önemine dikkat çekerek, "Protokol tribünü kurallara uyarsa, maça gelen hemşerilerimize söyleyecek sözümüz olur. Ama protokol kurallara uymazsa, kayıtsız girerse diğer hemşerilerimize, sporseverlere diyecek sözümüz olmayacak," şeklinde konuştu. Ayrıca, sporseverlerin kayıtlı olarak mücadelelere girişlerinin sağlanması için hassasiyetle takip edeceklerini söyledi.

Vali Gül, sezon boyunca güvenliğin sağlanması adına gerekli yaptırımların uygulanacağını vurgularken, tüm sporculara ve taraftarlara başarı dileğinde bulundu. Gül, "Allah kazasız, belasız bir sezon nasip etsin. Herkes inşallah emeğinin karşılığını almış olur," dedi.

