İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu’nun annesi Sebahat Sarıalioğlu uğurlandı

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu’nun annesi Sebahat Sarıalioğlu, Trabzon’un Of ilçesindeki cenaze töreniyle toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 16:09
İstanbulspor Başkanı ve 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu’nun annesi Sebahat Sarıalioğlu, Trabzon’un Of ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreni detayları

Sebahat Sarıalioğlu için Of ilçesindeki Çarşıbaşı Büyük Camii’nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından merhumeye, aile kabristanında dualarla veda edildi.

Katılımcılar ve taziye

Cenaze törenine; Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, başkan yardımcılıkları görevindeki Taner Saral ve Kemal Ertürk ile Sarıalioğlu ailesinin yakınları ve spor camiasından isimler katıldı. Sarıalioğlu ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

