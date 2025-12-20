İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu’nun annesi Sebahat Sarıalioğlu uğurlandı

İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu’nun annesi son yolculuğuna uğurlandı

İstanbulspor Başkanı ve 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu’nun annesi Sebahat Sarıalioğlu, Trabzon’un Of ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreni detayları

Sebahat Sarıalioğlu için Of ilçesindeki Çarşıbaşı Büyük Camii’nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından merhumeye, aile kabristanında dualarla veda edildi.

Katılımcılar ve taziye

Cenaze törenine; Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, başkan yardımcılıkları görevindeki Taner Saral ve Kemal Ertürk ile Sarıalioğlu ailesinin yakınları ve spor camiasından isimler katıldı. Sarıalioğlu ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

1. LİG KULÜPLER BİRLİĞİ VE İSTANBULSPOR A.Ş. KULÜBÜ BAŞKANI ECMEL FAİK SARIALİOĞLU’NUN ANNESİ SEBAHAT SARIALİOĞLU, TRABZON’UN OF İLÇESİNDE DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİYLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.