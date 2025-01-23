İstanbulspor, Fenerbahçe'den Yiğit Fidan'ı Kiraladı

İstanbulspor, Fenerbahçe'den Genç Stoper Yiğit Fidan'ı Kiraladı

Trendyol 1. Lig temsilcisi Uğur Okulları İstanbulspor, Fenerbahçe'den 19 yaşındaki stoper Yiğit Fidan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbulspor ailesine hoş geldin Yiğit Fidan." ifadeleriyle birlikte genç futbolcunun resmi sözleşmeyi imzaladığı anın fotoğrafları paylaşıldı.

Yiğit Fidan'ın Kariyeri

Bursaspor altyapısından yetişen Yiğit, sezon başında Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı ve sezonun ilk yarısını 1. Lig takımı Solwie Energy Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçirdi. Genç stoper, kırmızı-siyahlı formayı 1 lig ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında giydi.