DOLAR
35,64 0,02%
EURO
37,21 -0,22%
ALTIN
3.154,55 0,09%
BITCOIN
3.732.728,48 -0,37%

İstanbulspor, Fenerbahçe'den Yiğit Fidan'ı Kiraladı

İstanbulspor, Fenerbahçe'den genç stoper Yiğit Fidan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 18:37
İstanbulspor, Fenerbahçe'den Yiğit Fidan'ı Kiraladı

İstanbulspor, Fenerbahçe'den Genç Stoper Yiğit Fidan'ı Kiraladı

Trendyol 1. Lig temsilcisi Uğur Okulları İstanbulspor, Fenerbahçe'den 19 yaşındaki stoper Yiğit Fidan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbulspor ailesine hoş geldin Yiğit Fidan." ifadeleriyle birlikte genç futbolcunun resmi sözleşmeyi imzaladığı anın fotoğrafları paylaşıldı.

Yiğit Fidan'ın Kariyeri

Bursaspor altyapısından yetişen Yiğit, sezon başında Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı ve sezonun ilk yarısını 1. Lig takımı Solwie Energy Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçirdi. Genç stoper, kırmızı-siyahlı formayı 1 lig ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında giydi.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe-Olimpik Lyon Maçının Detayları Açıklandı
2
Kadınlar CEV Kupası: Türk Hava Yolları Dörtlü Final'e Yükseldi!
3
Galatasaray, Zaha'yı Charlotte'a Kiraladı: 2,8 Milyon Dolar Bedel
4
Adanaspor, Adem Eren Kabak İle Anlaştı
5
Kocaelispor, Siltaş Yapı Pendikspor Maçına Hazırlanıyor
6
MKE Ankaragücü Halil İbrahim Pehlivan ve Erten Ersu'yu Transfer Etti
7
Anadolu Efes, Justus Hollatz ile Ayrıldı

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları