İstanbulspor, maç ortasında takımını sahadan çekti!

İstanbulspor maçında herkesi şoke eden görüntüler! Tüm detaylar haberimizde.

İstanbulspor, maç ortasında takımını sahadan çekti!
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İstanbulspor Başkanı maç sırasında takımını sahadan çekti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSTANBULSPOR MAÇI TERK ETTİ

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu Trabzonspor maçında hakem kararlarına tepki göstermek için maçın ikinci yarısında takımı sahadan çekti. Mehmet Yeşil soyunma odasından gelip hakem Ali Şansalan ve ekibin elini sıkarak geri döndü. İstanbulspor'un maça çıkmayacağı öğrenildi. Simon Deli başkanın önünde diz çöktü ve maçta kalmak istedi ancak başkan bu harekete rağmen dinlemeyerek takımı sahadan çekmeye karar verdi. İstanbulspor Asbaşkanı Ömer Saral da bedeli ne olursa olsun bu kararın verildiğini söyledi. 

istanbulspor takımı sahadan çekti

Trabzonspor'un ikinci golü öncesinde Florian Loshaj yerde kaldı ve oyuncular itiraz etti. Hakem Ali Şansalan VAR incelemesi sonrasında gol kararı verdi, karar sonrasında başkan sahaya indi ve oyuncuları sahadan çekti. Futbol Müsabaka Talimatı konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı; 'Sezon boyu müsabaka kıyafetiyle belirlenmiş ve ilan edilmiş saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelip karşılaşmaya çıkmayan ya da başlayan maçı terk eden takımla ilgili hükmen mağlubiyet kararı verilir ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilmiş puan kadar puan silinir. Bu durumlarda kulüp hakemlerin masrafları ve diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilen tazminatı ödemek zorundadır.' 

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