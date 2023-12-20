İstanbulspor-Trabzonspor maçı sonrası Şahan Gökbakar'dan zehir zemberek sözler

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor arasında yaşanan olaylara sert tepki gösterdi. Maçın 74. dakikasında İstanbulspor Yönetimi'nin takımı sahadan çekme kararı alması, özellikle Ankaragücü maçındaki hakem olayının ardından büyük yankı uyandırdı. Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duyduğu tepkiyi dile getirdi. İşte detaylar...





ÜNLÜ KOMEDYEN GÖKBAKAR SÜPER LİGDE YAŞANAN OLAYLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Trabzonspor'un İstanbulspor karşısında 2-1 öne geçtiği maçın 68. dakikasında Onuachu'nun attığı gol, maçın gidişatını etkiledi. Ancak bu golden önce Trabzonspor ceza sahasında yaşanan Loshaj'ın yerde kalma pozisyonu, penaltı beklentisi yaratmıştı. Hakem Ali Şansalan, pozisyonu devam ettirirken, VAR incelemesinin ardından Trabzonspor'un golünü geçerli saydı. Bu kararın ardından İstanbulspor Yönetimi, takımını sahadan çekme kararı aldı.





Şahan Gökbakar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yaşanan olaylara sert bir dille tepki gösterdi. Ankaragücü maçındaki hakem olayının ardından bir kez daha benzer bir durumla karşılaşılmasına anlam veremediğini ifade eden Gökbakar, maçın içindeki gelişmelerin ve kararların spor severler tarafından da büyük bir şaşkınlık ve tepkiyle karşılandığını vurguladı. Şahan Gökbakar, bu tür olayların futbolun güzelliklerini gölgelediğini düşündüğünü belirterek, sporun adil, temiz ve keyif veren bir atmosferde yaşanmasını temenni etti.

İstanbulspor-Trabzonspor maçında yaşanan olaylar büyük bir çalkantıya neden oldu. Gol kararı sonrasında İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, oyuncularını sahadan çekme kararı aldı. Başkan Sarıalioğlu, sahaya inerek oyuncularını soyunma odasına davet etti, ardından yöneticiler de sahaya inerek oyuncuları soyunma odasına yolladı. Bu olaylar, hakem Halil Umut Meler'in Ankaragücü maçındaki yumruklanmasının hemen ardından gelince, sosyal medyada büyük bir infial yarattı. Bu olaya sert bir tepki de ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi.

Gökbakar, yaptığı paylaşımda Süper Lig'in yaşadığı olumsuz durumu eleştirdi. Başkanın takımı sahadan çekmesi ve hakemin dövülmesi gibi olayların yaşanmasının futbolseverleri isyana sürüklediğini ifade etti. Şahan Gökbakar, paylaşımında, "B... çıktı Süper Lig'in malesef. Bir maç başkan hakem dövülüyor. Bir pozisyondan sonra (bence faul) başkan takımı sahadan çekiyor. Bu ne böyle... Dingo'nun ahırına döndü. TFF'nin acilen yeniden yapılandırılması lazım, çünkü otoritesini ve saygınlığını tamamen kaybetmiştir" şeklinde sert eleştirilerde bulundu.

Gökbakar, yaşanan bu olayların Süper Lig'in itibarını zedelediğini ve futbolun esas güzelliklerinin gölgesinde kaldığını düşündüğünü ifade etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) acilen yapılandırılması gerektiğini ve otoritesini kaybettiğini savunarak, futbolun tekrar adil, saygın ve keyifli bir atmosfere kavuşturulması gerektiğini vurguladı.