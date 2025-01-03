İstanbulspor’un 99. Kuruluş Yılı Coşkuyla Kutlandı

İstanbulspor’un 99. Yılına Özel Etkinlik

Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olan İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden temsilcisi, kuruluşunun 99. yılını anlamlı bir etkinlikle kutladı. İstanbul Erkek Lisesi'nde düzenlenen bu özel etkinliğe İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, takımın teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz ve 1991-1995 yılları arasında sarı-siyahlı formayı giymiş, deneyimli teknik adam Abdullah Avcı katıldı.

Abdullah Avcı'nın Mesajları

Etkinlik öncesi, kulüp tarihine dair formaların, kupaların ve eserlerin sergilendiği bölümde incelemelerde bulunan Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendini İstanbulspor camiasına ait hissettiğini belirten Avcı, "Futbolculuğumun 4 senesi ve 2 şampiyonluk, İstanbulspor ile 3. Lig'den 2. Lig'e çıktık. Antrenörlük hayatım da burada başladı." ifadelerini kullandı.

İstanbulspor’un, ülkenin siyasetine ve ekonomisine önemli katkılarda bulunmuş bir okul içerisinde olduğunu vurgulayan Avcı, "İstanbulspor tarihine baktığınızda büyük ve elit bir camia olduğunu görüyorsunuz. Burada olmaktan dolayı mutluyum," dedi.

Bir Şampiyonluk Anısı

İstanbulspor'da geçirdiği yıllara dair bir anısını da paylaşan Avcı, "1991-1992 sezonunda aldığımız ilk şampiyonluğumuzda, son maçımızda, okulun pilav günü olduğunda, galip geldiğimizde şampiyon olacağımızı biliyorduk. O gün, mezuniyet için stadyuma gelenlerle birlikte zaferimizi kutladık" diyerek duygularını ifade etti.

Etkinlik, düzenlenen konferansta yapılan konuşmaların ardından sona ererken, katılımcılar bu anlamlı günün coşkusunu paylaştı.