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İsveç, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Plaj Voleybolu Altın Madalyasını Kazandı

İsveç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda plaj voleybolu branşında altın madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 01:30
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 01:30
İsveç, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Plaj Voleybolu Altın Madalyasını Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Plaj Voleybolu Mücadelesi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları boyunca plaj voleybolu heyecanı, Eyfel Kulesi'nin eşsiz manzarasında yaşandı. İki güçlü takımın karşı karşıya geldiği altın madalya maçında, İsveç ekibi tarihi bir başarıya imza attı.

İsveç Takımının Zaferi

İsveç'in plaj voleybolu takımı, David Ahman ve Jonatan Hellvig ikilisinden oluşuyor. Bu sporcular, finalde Almanya takımından Nils Ehlers ve Clemens Wickler ile karşılaştı. Maç, büyük bir heyecanla geçti ve İsveç, kıyasıya bir mücadele sonucu rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Bronz Madalya Sahibi Norveç

Bu disiplinde bronz madalya ise Norveç takımına gitti. Anders Berntsen Mol ve Christian Sandlie Soerum tarafından oluşturulan Norveç takımı, başarılı oyunuyla bu değerli madalyayı kazandı.

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