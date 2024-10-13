İzlanda Takımı Türkiye Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

İzlanda, Türkiye Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

İzlanda Milli Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Türkiye ile yapacağı karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. Maç, yarın TSİ 21.45'te başlayacak.

Kapalı Antrenman Detayları

İdmanın yer aldığı Midgardur Spor Kompleksi'ndeki sentetik çim sahada, teknik direktör Age Hareide yönetiminde gerçekleştirilen çalışmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak yapıldı.

İdmanın Başlangıcı

Age Hareide'in saha ortasında yaptığı kısa bir konuşmanın ardından antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra pas ve koşu çalışmaları gerçekleştirildi.

Taktik Çalışmalar

Basına kapalı bölümde ise takım, taktik çalışmalara odaklandı. İzlanda, Türkiye karşısında iyi bir performans sergilemeyi hedefliyor.

İzlanda Milli Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Türkiye ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sentetik çim olan kapalı antrenman sahası Midgardur Spor Kompleksi'nde teknik direktör Age Hareide yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

İzlanda Milli Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Türkiye ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sentetik çim olan kapalı antrenman sahası Midgardur Spor Kompleksi'nde teknik direktör Age Hareide yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

İzlanda Milli Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Türkiye ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sentetik çim olan kapalı antrenman sahası Midgardur Spor Kompleksi'nde teknik direktör Age Hareide yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.