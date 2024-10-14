İzlanda ve Türkiye UEFA Uluslar B Ligi Maçına Hazır

İzlanda ile Türkiye Arasındaki Maç Sona Yaklaşıyor

UEFA yetkilileri, İzlanda ve Türkiye milli takımları arasında gerçekleşecek UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçının bu akşamki saatine sadık kalacağını bildirdi.

Zemin Kontrolleri Yapıldı

Maçın oynanacağı stadyumda akşam saatlerinde yapılan son kontroller sonucunda, zemin koşullarının maç için uygun olduğu kararı alındı. Türkiye saati ile 17.00'de, UEFA yetkilileri, maçın hakemleri ve her iki federasyonun temsilcileri saha zeminini denetledi. A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu da bu heyete katıldı.

Maç Saati Açıklandı

Bu incelemenin ardından, maçın planlandığı şekilde gerçekleşeceği ve Reykjavik'te bulunan Laugardalsvöllur Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacağı bildirildi.

UEFA yetkilileri, İzlanda ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçının bu akşam planlandığı saatte başlayacağını duyurdu. TSİ 17.00'de UEFA yetkilileri, maçın hakemleri ve her iki federasyon yetkilileri saha zeminini inceledi.

UEFA yetkilileri, İzlanda ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçının bu akşam planlandığı saatte başlayacağını duyurdu. TSİ 17.00'de UEFA yetkilileri, maçın hakemleri ve her iki federasyon yetkilileri saha zeminini inceledi.

UEFA yetkilileri, İzlanda ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçının bu akşam planlandığı saatte başlayacağını duyurdu. TSİ 17.00'de UEFA yetkilileri, maçın hakemleri ve her iki federasyon yetkilileri saha zeminini inceledi.

UEFA yetkilileri, İzlanda ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçının bu akşam planlandığı saatte başlayacağını duyurdu. TSİ 17.00'de UEFA yetkilileri, maçın hakemleri ve her iki federasyon yetkilileri saha zeminini inceledi.

UEFA yetkilileri, İzlanda ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçının bu akşam planlandığı saatte başlayacağını duyurdu. TSİ 17.00'de UEFA yetkilileri, maçın hakemleri ve her iki federasyon yetkilileri saha zeminini inceledi.

UEFA yetkilileri, İzlanda ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçının bu akşam planlandığı saatte başlayacağını duyurdu. TSİ 17.00'de UEFA yetkilileri, maçın hakemleri ve her iki federasyon yetkilileri saha zeminini inceledi.

UEFA yetkilileri, İzlanda ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçının bu akşam planlandığı saatte başlayacağını duyurdu. TSİ 17.00'de UEFA yetkilileri, maçın hakemleri ve her iki federasyon yetkilileri saha zeminini inceledi.

UEFA yetkilileri, İzlanda ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçının bu akşam planlandığı saatte başlayacağını duyurdu. TSİ 17.00'de UEFA yetkilileri, maçın hakemleri ve her iki federasyon yetkilileri saha zeminini inceledi.

UEFA yetkilileri, İzlanda ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçının bu akşam planlandığı saatte başlayacağını duyurdu. TSİ 17.00'de UEFA yetkilileri, maçın hakemleri ve her iki federasyon yetkilileri saha zeminini inceledi.

UEFA yetkilileri, İzlanda ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçının bu akşam planlandığı saatte başlayacağını duyurdu. TSİ 17.00'de UEFA yetkilileri, maçın hakemleri ve her iki federasyon yetkilileri saha zeminini inceledi.

UEFA yetkilileri, İzlanda ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçının bu akşam planlandığı saatte başlayacağını duyurdu. TSİ 17.00'de UEFA yetkilileri, maçın hakemleri ve her iki federasyon yetkilileri saha zeminini inceledi.