İzmir, A Milli Futbol Takımı'na 37. Kez Ev Sahipliği Yapıyor

İzmir, A Milli Takım'a Ev Sahipliği Yapıyor

İzmir, A Milli Futbol Takımı'nın 37. kez ev sahibi olacağı tarihi bir maça hazırlanıyor. A Milli Takım, düşman işgali sonrasında şehrin kurtuluşunun 102. yıl dönümünde İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Maç, 9 Eylül tarihinde Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

Tarihi Karşılaşmalara Ev Sahipliği

A Milli Takım, İzlanda ile ilk karşılaşmasını 24 Eylül 1980'de İzmir'de gerçekleştirmişti. Bu maçta Türkiye, rakibiyle 3. kez aynı tarihte buluşacak. Önceki iki karşılaşmayı kaybeden takım, 1981 ve 2014 yıllarında da aynı tarihlerde mücadele etmişti.

Türkiye'de Oynanan Müsabakalar

Futbolseverlerle dolup taşan bir stadyumda oynanacak olan bu mücadele, Türkiye'nin yurt içinde geçirdiği 272 maç arasında öne çıkacak. Bu karşılaşmalarda A Milli Takım, 126 galibiyet, 66 beraberlik ve 80 mağlubiyet elde etti.

Stadların Geçmişi ve İzmir'in Rolü

En fazla maçı İnönü Stadı’nda oynayan ay-yıldızlı ekip, burada 67 maça çıkmış, ardından yeniden yapılan stadyumda 3 maç daha yapmıştır. Gürsel Aksel Stadı, 2020'den bu yana spor severlere hizmet vermekte olup, milli maç heyecanının yaşandığı üçüncü stat konumunda bulunuyor. Stat, 14 Haziran 2022'de Türkiye'nin Litvanya'yı 2-0 yendiği mücadeleye de ev sahipliği yapmıştı.

İstatistiklerle Milli Takım

A Milli Takım, geride kalan 272 müsabakanın 145'ini İstanbul'da, 36'sını İzmir'de, 29'unu ise Ankara'da oynadı. Diğer illerdeki istatistikler de dikkat çekici; Antalya'da 15, Bursa'da 9 ve Konya'da 8 karşılaşma gerçekleştirildi.

Yurt içindeki milli maçların oynandığı statlarda, A Milli Takım'ın aldığı sonuçlar ise oldukça çeşitli. İzmir, bu dev maçlarla birlikte Türk futbolunun tarihinde önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor.