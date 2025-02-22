İzmir Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Üniversitesi'ni Mağlup Etti: 32-30

Kadınlar Süper Lig 17. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Üniversitesi'ni 32-30'la yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 19:14
İzmir Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Üniversitesi'ni Mağlup Etti: 32-30

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Süper Lig'de Öne Çıkıyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Üniversitesi ile karşılaştı. Maç sonunda ev sahibi ekip, rakibini 32-30'luk skorla mağlup etmeyi başardı.

İlk Yarıda Dikkat Çeken Mücadele

Celal Atik Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısında, takımlar kıyasıya bir mücadele verdi. Ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediyespor, ilk yarıyı 17-16 önde tamamlayarak avantaj elde etti.

İkinci Yarının Kontrolü İzmir'de

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan İzmir Büyükşehir Belediyespor, maçın sonuna kadar etkili bir oyun sergileyerek, finalde 32-30'luk zaferle sahadan ayrıldı.

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