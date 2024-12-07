İzmir Büyükşehir Belediyespor, Jadran Split'i 12-9 Yenerek Çeyrek Finale Yükseldi

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Challenger Kupası'nda İyi Başladı

Sutopu Kadınlar Challenger Kupası 2. eleme turu A Grubu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor, Hırvatistan temsilcisi Jadran Split ile karşı karşıya geldi. Yarışma, İstanbul'un ev sahipliğinde Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda gerçekleşti.

Maçın Özeti

İlk devreyi 5-3 önde kapatan İzmir ekibi, mücadeleyi 12-9 galibiyetle tamamlayarak bir üst tura yükseldi. Bu başarı, İzmir'in sutopu sahasındaki güçlü performansını bir kez daha gözler önüne serdi.

Gelecek Maç

İzmir Büyükşehir Belediyespor, organizasyonun bir sonraki aşamasında Büyük Britanya'dan Otter Swimming Club ile yarın karşılaşacak. Takım, bu maçta da aynı başarıyı sürdürmeyi hedefliyor.