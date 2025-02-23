İzmir Büyükşehir Belediyespor, Sutopu Kadınlar Challenger Kupası'nda Şampiyon

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Şampiyonluk Sevinci Yaşıyor

İstanbul'da düzenlenen Sutopu Kadınlar Challenger Kupası Dörtlü Finali'nde, iki Türk takımını karşı karşıya getiren final mücadelesinde İzmir Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Zena'yı son dakikalarda 9-8 yenerek, üst üste ikinci kez kupanın sahibi oldu.

Maçın Detayları

Cemal Kamacı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen finalde, Galatasaray Zena'nın etkili başlangıcı dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekip, ilk periyodu 2-0 önde tamamladı. İkinci periyotta, toparlanan İzmir ekibi, karşılaşmayı 5-4 önde kapatmayı başardı. Üçüncü periyotta, iki ekip karşılıklı sayılar buldu ancak İzmir Büyükşehir Belediyespor bu periyodu da 6-5 önde tamamladı. Son periyotta da skor üstünlüğünü elinde tutan İzmir ekibi, maçı 9-8 kazanarak namağlup şampiyon oldu.

Başantrenör Pateros'un Açıklamaları

İzmir Büyükşehir Belediyespor Sutopu Takımı Başantrenörü Evangelos Pateros, galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Biz kupayı kazanmayı hak ettik. Galatasaray bizi harika ağırladı. Çok mutluyum," diyerek hislerini paylaştı.

Kaptan Kuş ve Kaleci Askew'in Yorumları

Takım kaptanı Kübra Kuş, maça kötü başladıklarını ve defansif hatalar yaptıklarını ifade ederek, "Sonrasında toparlandık ve geri gelmeyi başardık. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum," şeklinde konuştu. İzmir ekibinin kalecisi Mary Alice Askew ise, "Maça stresli başladık ama kontrolü ele almayı başardık. Şampiyonluğu hak ettik," dedi.

Diğer Sonuçlar

Bu organizasyonda, Hırvatistan'ın Zavk Mladost takımı, Sırbistan temsilcisi Vaterpolo Klub Vojvodina'yı 15-9 yenerek üçüncülüğü elde etti.

İstanbul'da gerçekleştirilen Sutopu Kadınlar Challenger Kupası Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Galatasaray Zena'yı 9-8 yenen İzmir Büyükşehir Belediyespor, üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Maç sonunda İzmir Büyükşehir Belediyespor oyuncuları sevinç yaşadı.

İstanbul'da gerçekleştirilen Sutopu Kadınlar Challenger Kupası Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Galatasaray Zena'yı 9-8 yenen İzmir Büyükşehir Belediyespor, üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Maç sonunda İzmir Büyükşehir Belediyespor oyuncuları sevinç yaşadı.