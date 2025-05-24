İzmir'de Efeler Yolu Ultra Trail Koşusu Başladı

İzmir'de Efeler Yolu Ultra Trail Koşusu Heyecanı

İzmir'de, doğa ve kültürün buluştuğu yürüyüş rotası Efeler Yolu'nda ilk kez düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail Koşusu başladı. Etkinlik, İzmir Valiliği, Ödemiş Kaymakamlığı, Ödemiş Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve M1G Arama Kurtarma Derneği'nin destekleriyle Birgi Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Uluslararası Katılım ve İlk Gün Koşuları

Etkinliğe 6 ülkeden 256 sporcu katıldı. Yarışmanın ilk gününde katılımcılar, 80, 50 ve 30 kilometrelik etapları koşmak üzere başlangıç noktasında buluştular. Vali Süleyman Elban'ın verdiği startla birlikte sporcular, zorlu parkurlarda mücadele etmeye başladılar.

Vali Elban'dan Açıklamalar

Vali Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bölgede Milli Mücadele döneminde Efeler'in düşmana karşı savaştığını ve rotanın adını buradan aldığını" belirtti. Ayrıca, "Burası ülkemizin en zor parkurlarından birisi olacak. Sporcuların çok sevdiği bir parkur. Rota hem doğasıyla hem de Milli Mücadele anlamında çok tercih edilecek." şeklinde konuştu.

Kırsal Kalkınma ve Ekonomik Canlanma Beklentisi

Elban, rota üzerindeki etkinliklerle köy ve kırsala dönüşü teşvik ettiklerini vurgulayarak, "Rota ve rota üzerindeki etkinliklerle mevcut kırsal nüfusun azalmasının yerine köy ve kırsala dönüşü amaçlıyoruz." dedi. Ayrıca, bölgedeki yeme, içme, konaklama ve doğal ürün satışlarının canlanmasını beklediklerini ifade etti.

Etkinlik Programı ve Sonrası

Etkinlik, yarın 15 ve 5 kilometrelik etaplar ile çocuk yarışı ve ödül töreniyle devam edecek.

Efeler Yolu Hakkında

Ege Bölgesi'nin doğası ve kültürel değerlerini barındıran 500 kilometrelik yürüyüş rotası, İzmir'in Bornova ilçesinde başlayarak Nif Dağı ve Bozdağ sıradağlarını geçip Selçuk'taki Meryem Ana Evi'nde sonlanıyor. Yürüyüş yolu, Efelerin Kurtuluş Savaşı döneminde düşman için hazırlık yaptığı ve karargah olarak kullandığı alanları kapsıyor.

Yaylaları, dağ geçitleri, tarihi yapıları ve Ege'nin kültürel zenginlikleriyle dolu bu rota, milli duygular içinde bir doğa yolculuğu sunuyor.

İzmir'de doğa ve kültürü bir arada bulunduran yürüyüş rotası Efeler Yolu'nda ilk kez düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail Koşusu (patika koşusu) başladı. İzmir Valiliği, Ödemiş Kaymakamlığı, Ödemiş Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve M1G Arama Kurtarma Derneği destekleriyle Birgi Mahallesi'nde gerçekleştirilen organizasyona, 6 ülkeden 256 sporcu katıldı.

İzmir'de doğa ve kültürü bir arada bulunduran yürüyüş rotası Efeler Yolu'nda ilk kez düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail Koşusu (patika koşusu) başladı. İzmir Valiliği, Ödemiş Kaymakamlığı, Ödemiş Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve M1G Arama Kurtarma Derneği destekleriyle Birgi Mahallesi'nde gerçekleştirilen organizasyona, 6 ülkeden 256 sporcu katıldı.