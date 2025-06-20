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İzmir'de Şehit Furkan Yavaş'ın Adını Taşıyan Laboratuvar Açıldı

Şehit Furkan Yavaş'ın adının verildiği İzmir'de bir liseye laboratuvar kuruldu. Roketsan'ın desteklediği laboratuvar eğitim için hazır.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 16:43
İzmir'de Şehit Furkan Yavaş'ın Adını Taşıyan Laboratuvar Açıldı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2016'da şehit düşen Hava Piyade Astsubay Üstçavuş Furkan Yavaş'ın memleketi İzmir'de, adının verildiği liseye yeni bir laboratuvar kuruldu. Bu laboratuvar, şehidin hayat hikayesinden ilham alan gönüllülerin inisiyatif almasıyla hayata geçti.

Önceki dönemde açılan dijital kütüphanenin ardından, laboratuvar kurulumu için girişimlere başlandı. Okulun birinci katında yer alan bu laboratuvar, 6 aylık bir çalışma sonucunda tamamlandı. Laboratuvarın kapısında, Şehit Furkan Yavaş'ın resimleriyle birlikte Şehit Furkan Yavaş Fen Laboratuvarı yazısı yer alıyor.

Roketsan'ın da katkısıyla şekillenen laboratuvar, aynı anda 40 kişinin eğitim görebileceği bir kapasiteye sahip. Açılış törenine, şehidin babası Süleyman Sırrı, annesi Zeynep Yavaş ve çok sayıda öğretmen ile öğrenci katıldı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2016'da şehit düşen Hava Piyade Astsubay Üstçavuş Furkan Yavaş'ın...

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2016'da şehit düşen Hava Piyade Astsubay Üstçavuş Furkan Yavaş'ın memleketi İzmir'de adının verildiği liseye laboratuvar kuruldu.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2016'da şehit düşen Hava Piyade Astsubay Üstçavuş Furkan Yavaş'ın...

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2016'da şehit düşen Hava Piyade Astsubay Üstçavuş Furkan Yavaş'ın memleketi İzmir'de adının verildiği liseye laboratuvar kuruldu.

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