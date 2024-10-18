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İzmir'de Türkiye Tırmanma Şampiyonası Heyecanı

AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı İzmir'de gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 09:20
İzmir'de Türkiye Tırmanma Şampiyonası Heyecanı

Türkiye Tırmanma Şampiyonası 6. Ayak Mücadelesi

AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı, İzmir Kınık Belediyesi Ali Ramiz Özkan Tırmanma Yarışı adını taşıyan etkinlik ile bu hafta sonu gerçekleştirilecek.

Yarış Detayları

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre, İzmir Motorsporları ve Otomobil Spor Kulübü öncülüğünde, ICRYPEX, Kınık Belediyesi ve Yaşaroğlu Otomotiv'in destekleriyle düzenlenecek yarış, yarın saat 17.30'da Kınık Taksi Meydanı'nda başlayacak.

Parkur ve Katılımcılar

Yarış, Kınık-Köseler yolu üzerinde belirlenen 6,3 kilometrelik parkurda koşulacak. 20 Ekim Pazar günü yapılacak olan bu etkinlikte, toplamda 5 farklı kategoride 25 otomobil yarışacak.

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