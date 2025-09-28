İzmir'de Uluslararası Mr. Universe Vücut Geliştirme Yarışması gerçekleştirildi

3. Expo Sport kapsamında uluslararası yarışma ve fuar buluştu

İzmir'de, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu ile Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu (IFBB) iş birliğinde düzenlenen 3. Expo Sport Uluslararası Spor ve Fitness Fuarı çerçevesinde Uluslararası Mr. Universe Vücut Geliştirme ve Fitness Yarışması yapıldı.

Katılım ve değerlendirme

Fuar İzmir'de gerçekleştirilen organizasyona yerli ve yabancı toplam 131 vücut geliştirme sporcusu katıldı. Yarışmada hem Türk hem de yabancı hakemlerin değerlendirmesiyle sporcular performanslarını sergiledi.

Fuarın kapanış gününde düzenlenen Uluslararası Mr. Universe yarışmasına 15 ülkeden sporcular gelirken, yarışmada yer alan sporcuların yaklaşık 70-80'inin Türk sporculardan oluştuğu bildirildi.

Fuarın önemi ve gelecek planları

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Başkanı Koray Girgin fuara bu yıl yaklaşık 30 bin ziyaretçi katıldığını belirtti. Girgin, firmaların ve sporcuların fuara ilgisinin her yıl arttığını vurguladı ve etkinliğin ekipman firmaları, sporcu destek gıdaları ile eğitimcileri bir araya getiren geniş katılımlı bir organizasyon olduğunu söyledi. Ayrıca, bu tür organizasyonların ilerleyen dönemde farklı şehirlerde de yapılmasının planlandığını ifade etti.

Milli takım seçmeleri ve uluslararası fırsatlar

Fuarın ilk gününde gerçekleştirilen milli takım seçmelerine 800 sporcunun katıldığı aktarıldı. Girgin, yarışmada ilk üçe giren sporcuların Kasım ayında İspanya'daki Dünya Fitness Şampiyonası'na, Aralık ayında ise Suudi Arabistan'daki Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'na katılacaklarını belirtti.

Uluslararası Mr. Universe organizasyonunda dereceye giren sporculara özel bir kart verildiği ve bununla birlikte profesyonel sporcu statüsü kazandıkları, dünya federasyonunun özel yarışmalarına katılma hakkı elde ettikleri ifade edildi.

İzmir'deki Fuar İzmir'de düzenlenen 3. Expo Sport Uluslararası Spor ve Fitness Fuarı ekipmanların yer aldığı standların yanında farklı etkinlikler, müsabakalarla devam ediyor.