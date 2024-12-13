İzmir Derbisinde Russell Kardeşler Karşı karşıya

Basketbolun Nabzı: İzmir Derbisi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında birlikte mücadele eden Aliağa Petkimspor ile Karşıyaka yarın önemli bir maça çıkacak. Bu derbide, dikkatler Russell kardeşler üzerinde olacak.

Maç Bilgileri

Aliağa Petkimspor ve Karşıyaka arasındaki bu heyecan dolu mücadele, yarın saat 18.00'de ENKA Spor Salonu'nda başlayacak.

Takım Performansları

Ligdeki durumlarına baktığımızda, Aliağa Petkimspor'un son 4 maçında galibiyet alamadığını ve toplamda 3 galibiyet ile 6 yenilgi yaşadığını görüyoruz. Diğer yandan, Karşıyaka ise son 5 maçını kazanarak ligdeki performansını artırmış durumda ve 7 galibiyet ile 2 yenilgi ile yoluna devam ediyor.

Kardeşlerin Kapışması

Bu derbide, 10 Şubat 1994 doğumlu DeWayne Russell Aliağa Petkimspor formasını giyerken, kardeşi Daron Russell 6 Mayıs 1998 doğumlu ve Karşıyaka'da mücadele ediyor. Daron, Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Manisa Basket'te oynamışken, DeWayne bu ligdeki ilk deneyimini yaşıyor.

İki kardeşin bu derbide karşı karşıya gelmesi, basketbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak.