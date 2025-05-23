İzmir'in 60'lık Delikanlıları: Sokak Basketbolunun Vazgeçilmez İsimleri

İzmir'de 60'lık Sporcuların Hikayesi

İzmir'in Bornova ilçesinde, gençlik yıllarından itibaren spor hayatının vazgeçilmezi olan 60 yaşındaki İsmet Güllüyurt ve 58 yaşındaki Mehmet Can Güney, emeklilik dönemlerinde sokak basketbolu ile gençlerle bir araya geliyor.

Gençlerle Enerji Dolu Maçlar

Her hafta düzenlenen basketbol turnuvasında gençlerle mücadele eden Güllüyurt ve Güney, maçlara hazırlık için haftada 4-5 gün antrenman yapıyor. Turnuvayı düzenleyen Hakan Topçu, her yaş grubundan basketbolseverleri bir araya getirerek sosyal bir ortam sunuyor.

İsmet Güllüyurt'tan Önemli Mesajlar

Güllüyurt, uzun yıllar boyunca düzenli spor yapmanın sağlık açısından sağladığı faydaları vurguladı: “Spor sayesinde uzun yıllardan beri doktora gitmiyorum.” Gençlerle olan etkileşimlerinin kendisini nasıl dinç tutuduğunu ifade eden Güllüyurt, yaşlıların, hareketli bir yaşam sürmesini teşvik etti.

Yaşın Sınırı Yok

Mehmet Can Güney, basketbol tutkusunun ömür boyu süreceğini belirterek, “34 yıldır basketbol oynuyorum. Kim varsa sahada onlarla oynarım. ‘Amca’ diyenlere kızıyorum. Zaten herkes bana sen 58 yaşında değilsin diyor.” diyerek gençlerle olan enerjik ilişkisini ortaya koydu.

Yükselen Katılım ve Sosyal Aktivite

Hakan Topçu, turnuvaların büyük bir ilgiyle devam ettiğini aktararak, “En az 50 sporcu hafta sonu burada basketbol oynuyor.” dedi. Sokak basketbolunun sadece bir spor dalı değil, aynı zamanda sosyal bir bağ kurma aracı olduğunu da vurguladı.

İzmir'de, emekli olduktan sonra spora daha fazla zaman ayıran 60 yaşındaki İsmet Güllüyurt ile 58 yaşındaki Mehmet Can Güney (sağda), gençlerle sokak basketbolu oynuyor ve turnuvalarda onlarla müsabakalara çıkıyor.

İzmir'de, emekli olduktan sonra spora daha fazla zaman ayıran 60 yaşındaki İsmet Güllüyurt ile 58 yaşındaki Mehmet Can Güney (sağda), gençlerle sokak basketbolu oynuyor ve turnuvalarda onlarla müsabakalara çıkıyor.