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İzmir Spor Zirvesi 8 Ekim'de Gerçekleşecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde sporun zirvesi olacak etkinlikte Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş katılacak.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 17:16
İzmir Spor Zirvesi 8 Ekim'de Gerçekleşecek

8 Ekim'de İzmir Spor Zirvesi Düzenleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) işbirliğiyle, 8 Ekim Salı günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde "İzmir Spor Zirvesi" gerçekleştirilecek. Bu önemli etkinlikte Türkiye’nin önde gelen sporcuları, teknik direktörleri ve spor camiasından önemli isimler bir araya gelecek.

İzmir'in Spor Geleceği İçin Kritik Adım

İZTO'daki organizasyonun tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'in spor alanında daha sistematik bir planlama ihtiyacının bulunduğunu, bu sürecin bir an önce başlaması gerektiğini ifade etti. "İzmir Spor Zirvesi'nin devamını mutlaka düzenleyeceğiz,” diyen Tugay, İzmir’in spor tesisleri ile potansiyelinin çok yüksek olduğunu vurguladı. Ayrıca, yerel yönetimlerin ve kulüplerin bu süreçte katkı sağlaması gerektiğini belirtti.

Karşıyaka Stadı'nın Durumu

Karşıyaka Stadı’nın inşasıyla ilgili bir soru üzerine Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gücü sadece bir stadyum yapmakla kalmayacak, çok sayıda stadyumu da yapabiliriz. Tüm teknik sorunları aşarak bu projeyi hayata geçireceğiz," dedi.

Zirvede Efsane İsimler Yer Alacak

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise zirvenin amacını, İzmir'in spor geçmişinin geleceğe taşınması olarak tanımladı. "Bu etkinlik ile büyük bir potansiyeli harekete geçireceğiz," diyen Özgener, zirvede sporcu sağlığı, performans analizleri, dijitalleşme ve yapay zeka uygulamaları gibi birçok yeniliğin gündeme geleceğini belirtti.

Özel Panelde Efsane İsimler Bir Arada

Zirvenin en dikkat çekici unsurlarından biri, ülkemizin futbol tarihinin en önemli isimlerinden Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş'in bir araya geleceği panel olacak. Şansal Büyüka moderatörlüğünde gerçekleştirilecek bu panelde, futbolun bugünü ve geleceği üzerine tartışmalar yapılacak.

İzmir Spor Zirvesi, sporseverler ve profesyoneller için kaçırılmaması gereken bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Sporun geleceğini şekillendirecek bu zirve ile Türkiye’nin olimpiyat başarılarına da vurgu yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) ev sahipliğinde, Türkiye'nin yıldız...

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) ev sahipliğinde, Türkiye'nin yıldız sporcuları, teknik direktörleri ve spor dünyasından isimlerinin katılımıyla 8 Ekim Salı günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde "İzmir Spor Zirvesi" gerçekleştirilecek. İZTO'daki organizasyonun tanıtım toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (sağda) ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener (solda), konuşma yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) ev sahipliğinde, Türkiye'nin yıldız...

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) ev sahipliğinde, Türkiye'nin yıldız sporcuları, teknik direktörleri ve spor dünyasından isimlerinin katılımıyla 8 Ekim Salı günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde "İzmir Spor Zirvesi" gerçekleştirilecek. İZTO'daki organizasyonun tanıtım toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (sağda) ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener (solda), konuşma yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) ev sahipliğinde, Türkiye'nin yıldız...

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) ev sahipliğinde, Türkiye'nin yıldız sporcuları, teknik direktörleri ve spor dünyasından isimlerinin katılımıyla 8 Ekim Salı günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde "İzmir Spor Zirvesi" gerçekleştirilecek. İZTO'daki organizasyonun tanıtım toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (sağda) ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener (solda), konuşma yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) ev sahipliğinde, Türkiye'nin yıldız...

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) ev sahipliğinde, Türkiye'nin yıldız sporcuları, teknik direktörleri ve spor dünyasından isimlerinin katılımıyla 8 Ekim Salı günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde "İzmir Spor Zirvesi" gerçekleştirilecek. İZTO'daki organizasyonun tanıtım toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay (sağda) ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener (solda), konuşma yaptı.

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