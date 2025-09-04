DOLAR
Jack Miller, Prima Pramac Yamaha'da: Toprak Razgatlıoğlu'nun 2026 Takım Arkadaşı Belli Oldu

Prima Pramac Yamaha, 2026 MotoGP kadrosunu Jack Miller ile tamamladı; Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'ye katılacak.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 14:47
Prima Pramac Yamaha, 2026 MotoGP sezonu için kadrosunu açıklayarak Avustralyalı sürücü Jack Miller ile anlaştığını duyurdu. Bilgi, Yamaha Racing'in resmi internet sitesinden paylaşıldı.

Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'ye Katılıyor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2026 sezonunda MotoGP Dünya Şampiyonası'nda yarışacak. İki kez Dünya Superbike Şampiyonu olan Razgatlıoğlu'nun katılımıyla Prima Pramac Yamaha'nın 2026 kadrosu tamamlandı.

Miller'in Kariyer Özeti

Jack Miller, 2015 sezonunda CMW LCR Honda takımıyla MotoGP'ye başladı. Kariyerinde 4 birincilik dahil olmak üzere 23 podyum sonucu ve 2 pole pozisyonu bulunuyor.

