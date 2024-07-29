Japonya 2024 Paris Olimpiyatları'nda Cimnastik Altın Madalyasını Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Cimnastik Heyecanı

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, erkekler artistik cimnastik takım finalinde Japonya, 259.594 puan alarak altın madalya kazanmayı başardı.

Yarışmanın Detayları

Bercy Arena'da yapılan finallerde toplamda 8 ülke mücadele etti. Japon temsilciler, atlama masası, kulplu beygir, barfiks, paralel bar, halka ve yer aletlerinde etkileyici performanslar sergiledi.

Öne Çıkan Ülkeler

Japonya'nın kazandığı altın madalyanın ardından, Çin 259.062 puanla gümüş madalya elde etti. Amerika Birleşik Devletleri ise 257.793 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Paris 2024 Olimpiyatları, sporcuların yeteneklerini sergilediği bir platform olarak unutulmaz anlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.