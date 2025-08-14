Joao Pereira: Corendon Alanyaspor'da Sisteme Sadık Kalarak Rahat Bir Sezon Hedefi

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, geçen sezon yaşanan zor süreci tekrar yaşamak istemediklerini belirterek, "Oyun sistemimize, oyun planımıza sadık kalarak, ne istediğimizi bilerek oynamak istiyoruz." dedi.

Kamp Değerlendirmesi

Pereira, idman öncesi yaptığı açıklamada çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve her şeyin planlandığı gibi ilerlediğini söyledi. "Sezon kampı hazırlıklarında oyuncular bizim ne istediğimizi, ne vermek istediğimizi çok iyi anladılar ve her şey yolunda gitti. Çok iyi çalıştılar." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor Hazırlığı

16 Ağustos Cumartesi günü ağırlayacakları Çaykur Rizespor'un geçen hafta bir maç oynadığını hatırlatan Pereira, rakibin mücadele açısından iyi bir müsabaka çıkardığını belirtti. Pereira, kendilerinin maç oynama fırsatı bulamadığını ancak bunun karşılığında bir hafta daha çalışma süresi kazanıldığını vurgulayarak, "Rakibimiz Rizespor'un geçen haftaki maçını izleme şansımız oldu. Biz her zamanki gibi sahaya hedeflerimize ulaşmak için çıkacağız." dedi.

Fenerbahçe Maçı ve Erteleme

Ertelenen Fenerbahçe maçıyla ilgili soruya Pereira, "Bizim için aslında iyi olmadı." yanıtını verdi. Pereira, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fenerbahçe Avrupa'da bir maç oynayacaktı daha sonra biz ile oynayacaktı ve sonrasında bir maçları daha olacaktı. Belki bu bizim için bir avantaj olacaktı. Sezon başındaki ilk maçı oynasaydık bizim için daha iyi olurdu. Çoğu kişi belki o maçı kazanamayacağımızı düşünüyor olabilir ama biz maça tamamen hazırdık. Oradan puan alacağımızı düşünüyordum. Türkiye Futbol Federasyonun aldığı bir karar var. Türk futbolunun iyiliği için alınan bir karar. Avrupa'da daha başarılı sonuçlar alınması için alınan bir karar. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde daha fazla Türk takımının olması ve daha başarılı sonuçların alınması Türk futbolu için daha iyi olacaktır. Bunu anlıyorum."

Hedefler ve Transferler

Pereira, takımın ligdeki son maçlarda gösterdiği başarılı performansın kendisine ait olmadığını; yönetim, oyuncular, ekip, kulüp personeli, taraftar ve şehrin ortak başarısı olduğunu vurguladı: "Bu maçlardaki başarı sadece benim değil. ... Bu herkesin başarısı diyebilirim."

Bu sezon daha rahat bir tablo hedeflediklerini tekrarlayan Pereira, "Burada oluşturmak istediğimiz futbol fikrini, sahada yansıtmak istiyoruz. Hem kulübün hem de oyuncuların değerini arttırmak istiyoruz." dedi. Transferlerle ilgili olarak ise Türkiye'de transfer sezonunun diğer liglere göre daha geç kapandığını belirterek, "Mevcut kadromuzdan oyunculara bir teklif gelip gelmeyeceğine yönelik bir şey söylemek için erken. Teklif gelirse ve kulübün de bunu kabul etmesi konusunda ne olacağını bilmiyoruz. Her ihtimal var. Her zaman söylediğim gibi önemli olan herkesin burada olması, oyuncuların ne yaptığı, çok iyi kamp sezonu geçirmeleri ve çok iyi çalışıyor olmaları." ifadelerini kullandı.

