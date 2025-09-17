Joao Pereira: "Oyuncularımın performansını anlatacak kelime bulamıyorum" — Alanyaspor 2-2 Fenerbahçe

Joao Pereira, Fenerbahçe ile 2-2 biten maçın ardından oyuncularının performansını överken, Türk futbolunun Avrupa'daki durumunu eleştirdi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 23:15
Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, oyuncularının mücadeleyi ve oyun anlayışını överken maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Basın toplantısında Pereira'nın sözleri

Chobani Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Pereira, futbolcularının ilk yarıda harika futbol oynadığını belirterek, "Oyuncularımın bugünkü performansını anlatacak kelime bulamıyorum. Onlar sadece kontrol edebildikleri şeylere odaklanıyorlar. Ama maçta kontrol edemedikleri şeyler de var. Kontrol edebildiklerini iyi yaptılar ve bugün buradan iyi bir sonuçla ayrıldılar. Oyuncularım doğru yaptıkları için böyle oluyor. Maçın büyük bölümünü önde tamamladık. İkinci yarıda Fenerbahçe daha iyi oynadı diyebilirim. Biz de ister istemez biraz geriye çekildik. 2 gol yedikten sonra oyuna giren oyuncular iyi performans gösterdi. Onların katkısıyla gol bulduk ve maç bitmeden üçüncü golü de bulabilirdik."

Türk futbolu üzerine değerlendirme

Pereira, hakemler hakkında konuşmak istemediğini ifade ederken, Türk futbolunun Avrupa'daki yeriyle ilgili de eleştiride bulundu. "Kendi aralarında 'Türk futbolu neden iyi gitmiyor, neden Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla Türk takımı yok.' diye konuştuklarının altını çizen Pereira, Türkiye'yi çok sevdiğini vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:"

"Çocuklarım burada büyüyorlar. Trabzon'u, Alanya'yı çok seviyorum. Neden Avrupa kupalarında daha fazla Türk takımı yok? Neden daha iyi olamıyoruz. Bütün şartlar uygun, iyi statlar var, iyi takımlar var. Teknoloji gelişti. Eğer daha iyiye gidemiyorsak, biz daha iyiye gitmeyi istemiyoruzdur. Bu yüzden olabilir. Türkiye için her şeyin en iyisini istiyorum. Bazı insanlar şu anda puan aldığımız için mutlu olmam gerektiğini düşünebilir ama biz her maçı kazanmak için oynuyoruz, bütün takımlar da kazanmak için oynamalı. Türkiye'de harika kulüpler var, harika şartlar var. Neden Avrupa'da daha fazla takım yok? Portekiz'deki şartlara göre Türkiye'deki şartlar çok daha iyi ama Avrupa'da daha fazla Portekiz takımı yer alıyor. Türkiye bunu hak ediyor."

Herkese ihtiyacımız var

Pereira, Alanyaspor'un maçlarda her zaman çözümleri olduğunu belirterek oyuna giren Efecan, Güven Yalçın ve Janvier'in takıma önemli katkı sağladığını söyledi. "Takımın 11 kişiden oluşmadığını" vurgulayan teknik direktör, "Herkese ihtiyacımız var. Herkes iyi çalışıyor. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Birlikte olmamız gereken yerde birlikte olduk. Oyuncularım sadece kontrol edebildikleri şeylere odaklandılar." ifadelerini kullandı.

Pereira, Alanyaspor'un odağının kendi takımı olduğunu ve rakiplere göre ayrı ayrı hazırlık yapılması gerektiğini belirterek, "İyi bir ekibim olduğunu düşünüyorum. Bazen benim görmediklerimi iyi şekilde görüyorlar. Bu bizim değiştirmemiz gereken şeylerden birisi." dedi. Teknik direktör, Galatasaray'dan önce Başakşehir ile oynayacaklarını hatırlatarak Türkiye Ligi'nin zorluğuna dikkat çekti: "Bizim son 12 maçımıza bakacak olursanız 2 farklı kazandığımız tek maç geçen sezonun son maçı Sivasspor mücadelesiydi. Türkiye'de her maç çok zor, Türkiye Ligi gerçekten çok zorlu."

