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Jorge Martin, Endonezya Grand Prix'sini Kazandı

MotoGP Endonezya Grand Prix'sinde Jorge Martin birinci oldu. Yarışta dikkat çeken detaylar ve pilotlar klasmanı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 15:08
Jorge Martin, Endonezya Grand Prix'sini Kazandı

Jorge Martin'in Zaferi

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı, Endonezya'nın Lombok adasında yer alan Uluslararası Pertamina Mandalika Pisti'nde gerçekleştirildi. Yarışta Prima Pramac takımının İspanyol pilotu Jorge Martin, ipi göğüsleyerek birinciliği elde etti.

Yarış Sonuçları

27 tur üzerinden yapılan mücadelede Martin, dördüncü turdan itibaren rakipleriyle arasındaki farkı açarak, rahat bir zafer kazandı. Red Bull GASGAS Tech3 takımından Pedro Acosta, liderin 1.404 saniye gerisinde ikinci sırayı alırken, Ducati Lenovo takımının İtalyan sürücüsü Francesco Bagnaia üçüncü olarak podyumu tamamladı, kendisi liderden 5.595 saniye sonra finişe ulaştı.

Kaza ve Teknik Sorunlar

Bu zorlu yarışta, Ducati Lenovo takımının şampiyonluk adayı İtalyan pilotu Enea Bastianini kaza yaparken, Gresini takımından Marc Marquez ise motorundaki teknik arıza nedeniyle yarış dışı kaldı.

Puan Durumu

Pilotlar klasmanında son durum şu şekilde:

  • 1. Jorge Martin (İspanya): 366 puan
  • 2. Francesco Bagnaia (İtalya): 345 puan
  • 3. Enea Bastianini (İtalya): 291 puan
  • 4. Marc Marquez (İspanya): 288 puan
  • 5. Pedro Acosta (İspanya): 181 puan

Bir Sonraki Yarış

Sezonun 16. ayağı olan Japonya Grand Prix'si 6 Ekim tarihinde düzenlenecek. Oyuncular bu önemli olayda da bir araya gelecek ve şampiyonluk için kıyasıya mücadele edecekler.

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