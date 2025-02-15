Jose Morais: "Savunmada Disipline Bağlı Kaldık"

Bodrum FK'dan Önemli Galibiyet

Trendol Süper Lig'in 24. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde eden Sipay Bodrum FK, maç sonrası teknik direktör Jose Morais'ın açıklamalarıyla gündeme geldi.

"Olağanüstü Bir Performans Sergiledik"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncularına teşekkür eden Morais, "Maçın genelinde savunmadaki taktiksel disipline bağlı kaldık. Oyuncularımız bu anlamda olağanüstü performans sergiledi. Savunma yapmamız gerekiyordu ve şanslar bulacağımızı biliyorduk, birini değerlendirdik ve galibiyeti aldık." ifadelerini kullandı.

Mourinho'nun Desteği

Maçta Jose Mourinho'nun stadda yer almasının önemine de değinen Morais, "Mourinho, hayatımdaki özel isimlerden biri. Uzun yıllar birlikte çalıştık. Bugün bizim için şans getirdiğini düşünüyorum ve kendisini sonraki maçta Bodrum'a da davet edeceğim." dedi.

İleriye Bakmalıyız

Bodrum FK'nın son iki maçta 4 puan toplamasına bağlı olarak konuşan Morais, "Bu lig zor bir lig, her maça çok iyi hazırlanmamız lazım. Oyuncularımızla her idmanda takım olarak büyümeye devam ediyoruz." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.