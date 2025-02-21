Jose Morais: 'Takım Halinde İyi Savunma Yaptık' - Sipay Bodrum FK 1-0 Atakaş Hatayspor

Sipay Bodrum FK - Atakaş Hatayspor Maçının Ardından

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Sipay Bodrum FK, Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Bodrum'un teknik direktörü Jose Morais, takımının savunma performansını öne çıkardı.

Morais: 'Gelişmeye, Çalışmaya Devam Ediyoruz'

Morais, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Takım halinde iyi savunma yaptık. Gelişmeye, çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Taraftar desteğinin önemine vurgu yaparak, oyuncularını galibiyet için tebrik etti ve önemli 3 puan aldıklarını ifade etti.

Morais, maçın son bölümünde birden fazla gol atabilecekleri fırsatlar olduğunu belirtti. "Eğer bunları değerlendirebilseydik daha iyi sonuç da olabilirdik. Bitirici noktada daha iyi olabilirdik" sözleriyle takımının potansiyelini dile getirdi.

Sonuç Odaklı Çalışma Vurgusu

Hafta boyunca çok çalıştıklarını vurgulayan Morais, oyuncularının hem savunma hem de hücumda büyük bir performans sergilediğini dile getirdi. Rakiplerine çok fazla gol fırsatı vermediklerini anlatan Morais, "Önümüzdeki maçlarda bu performansımızı sürdürerek daha iyi sonuçlar almaya çalışacağız" diyerek hedeflerini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen Sipay Bodrum FK'nin teknik direktörü Jose Morais, Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.