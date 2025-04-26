Jose Morais'tan Hakem Eleştirisi: 'Adil Karar Verilmedi'

Sipay Bodrum FK - Reeder Samsunspor Maçından Sonra Morais'in Değerlendirmeleri

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 2-1 kaybettikleri Reeder Samsunspor maçında, hakem kararlarına yönelik eleştirilerde bulundu. Grey Beton Bodrum Stadyumu'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Morais, takımının maça kazanmak için kararlı bir başlangıç yaptığını ifade etti.

VAR'ın Etkisi ve Penaltı Tartışması

Morais, maçta VAR'ın rolünün önemli olduğunu vurgulayarak, "Öne geçtikten sonra VAR’ın enteresan kararıyla aleyhimize penaltı verildi ki burada rakibimizin bile verilen karara inanmadığını düşünüyorum. Bize verilen penaltıyla ilgili olarak, kalecinin topu kontrol ettiği anda önünde rakip bir oyuncunun olmaması gerektiğini düşünüyor, bu durumu anlamakta zorlanıyoruz," dedi.

İkinci Yarının Değerlendirilmesi

Maçın ikinci yarısına iyi başladıklarını belirten Morais, "Birçok pozisyon ürettik ve bunlardan birinde gol attık, ancak bu gol de verilmedi" ifadesini kullandı. Attıkları golün ofsayt olabileceği konusunda da düşüncelerini paylaştı ve şunları ekledi: "Rakibe verdiğiniz penaltı gibi, bize de bu penaltıyı verebilirdiniz. Bu bence net bir penaltıydı. VAR, neden hakemin kararını değiştirmeye çalıştı? Çok üzgünüm. Sanki bugün kazanmayı istemeyen bir durumla karşı karşıyaymışız gibi hissettim. Bu, alınmış bir karar gibi gözüküyordu."

Sonuç ve Takım Destanı

Sonucun adil olmadığını düşündüğünü belirten Morais, oyuncularını ve taraftarlarını övdü: "Oyuncularımız kalpten oynadı. Cezalandırıldığımızı düşünüyorum ve VAR kararları, istediğimiz sonucu almamızı engelledi." Ayrıca, hakemin mücadeleyi yönetmesi gerektiği kadar yönettiğini, ancak VAR ve geri kalan organizasyondan gerekli desteği alamadığını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sipay Bodrum FK ile Reeder Samsunspor, Grey Beton Bodrum Stadı’nda karşılaştı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sipay Bodrum FK ile Reeder Samsunspor, Grey Beton Bodrum Stadı’nda karşılaştı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais açıklama yaptı.