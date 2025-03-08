Jose Morais: 'Zor Bir 3 Puan Aldık'

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Kasımpaşa galibiyetinin ardından takımının eforunu ve destekleyen taraftarını övdü.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 00:28
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 00:28
Jose Morais: 'Zor Bir 3 Puan Aldık'

Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa Maçından Sonra Joseph Morais Açıklamada Bulundu

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sipay Bodrum FK, Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek değerli bir galibiyet elde etti. Takımın teknik direktörü Jose Morais, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında galibiyeti ve oyuncularının performansını değerlendirdi.

Maçın zorlu geçtiğini belirten Morais, "Zor bir 3 puandı. Önümüze bakmaya, çalışma devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanan karşılaşma sonrası oyuncularını gösterdikleri efor ve galibiyet için tebrik etti. Zor bir rakibe karşı mücadele ettiklerini kaydeden Morais, "Küçük detayların belirleyici olduğu bir maç oynadık. Oyuncularım verdiğim görevi sonuna kadar yaptı. Öne geçtikten sonra son dakikalarda defansa çekilmek zorunda kaldık. Bu durum bizi zorladı ama sonucu almasını bildik" dedi.

Morais, taraftarların desteğini de vurgulayarak, "Müthiş bir atmosfer vardı, taraftarımız takımın sonuna kadar yanında oldu. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Yolun sonuna kadar bütün oyuncularımızla mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bazı pozisyonların kaçabileceğinin ve hataların olabileceğinin altını çizen Morais, bu durumun sadece kendilerine özgü olmadığını diğer takımların da benzer hatalar yapabileceğini ifade etti.

Ayrıca, Morais, sporun başarılı olabilmesi için takımın tüm parçalarının uyumlu çalışması gerektiğini belirtti: "Hepimiz bazen kazanıp mutlu olabiliyoruz. Bugün o günlerden biriydi ve kazandık. Ancak bazen çok çalışıp kazanamayabiliyorsunuz ama hayat devam ediyor. Çok çalışarak mutlu olabilmek için yolumuza devam edeceğiz. Ben takıma hocalık yapıyorum ama bu işin birçok etabı var. Yanımda oturan tercüman arkadaşımın da işini iyi yapması gerekiyor ki ben verdiğim mesajı futbolculara doğru aktarabilirim. Aynı zamanda yönetimin de desteğine ihtiyacımız var. Bu bir ekip işi ve başarıyı sağlamak için takımdaki tüm parçaların doğru çalışıyor olması lazım."

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