Jose Mourinho'dan Alex Ferguson ve Pep Guardiola'ya Övgü Dolu Sözler

Jose Mourinho’dan Ünlü Teknik Direktörlere Övgü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Premier Lig geçmişinde önemli rakipleri olan Alex Ferguson, Pep Guardiola ve Claudio Ranieri hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu. John Obi Mikel'in YouTube kanalında gerçekleşen söyleşisinde Mourinho, bu efsanevi teknik adamları değerlendirdi.

Claudio Ranieri'ye Özel Vurgu

Mourinho, Ferguson mu Guardiola mı daha iyi? sorusuna yanıt verirken, "İkisi de harika. Ancak iki farklı nesli ve iki farklı potansiyeli karşılaştırmak imkansız. Her ikisi de Premier Lig tarihine adını yazdırdı. Fakat bana sorarsanız, Premier Lig'in en büyük figürü Claudio Ranieri'dir. Leicester City ile kazandığı şampiyonluk benzersiz. Manchester United ve City'nin o dönemde kazandığı 5-6 şampiyonluğun bir 'ama'sı yoktur," dedi.

Lig Şampiyonluğu Tercihi

Mourinho, eğer lig şampiyonluğu ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu arasında bir tercih yapması gerekirse, "Lig şampiyonluğunu tercih ederim. Çünkü ligdeki başarınız, her şeyin tek bir kritik duruma bağlı olmamasını sağlar. Tabii ki Şampiyonlar Ligi de paha biçilmezdir. Kazandıklarımı gösteren dövmelerim var; ancak Premier Lig için yok," şeklinde yanıtladı.

Mikel ve Makelele Üzerine Yorumlar

Mikel'in kendisiyle Chelsea'deki mevkidaşı Claude Makelele'nin kimin daha iyi olduğu sorusuna şöyle cevap verdi: "İkisi de farklı nedenlerle baş belasıydı. Mikel genç yaşta kendisini dünyanın en iyisi sanıyordu ancak öyle değildi. Ona üst düzey bir oyuncu olması için yardım etmem gerekti. Makelele ise bir 6 numaranın nasıl oynaması gerektiğini benden bile iyi biliyordu. Ancak kariyerinin o döneminde, Şampiyonlar Ligi maçları olduğu haftalarda bile benden hafta sonu izni isterdi," dedi.

Günümüz Futbolunda Orta Saha Oyuncularının Değeri

Mourinho, günümüz futbolunda orta saha oyuncularının daha fazla değer gördüğünü de vurgulayarak, "Bugünkü bakış açısına göre, Rodri’nin Ballon d'Or'a aday gösterilmesi gibi durumlar, sizin jenerasyonunuzda mümkün değildi. O zamanlar bir ödül kazanmak için 50 gol atmanız gerekiyordu. Şimdi ise takımın en iyi oyuncusu olmasa bile takımı daha iyi hale getiren taktiksel oyunculara daha çok değer veriliyor," ifadelerini kullandı.