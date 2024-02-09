Jose Mourinho'dan çok konuşulacak Messi itirafı

İtalya Serie A ekibi AS Roma'dan ayrılan ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, sürpriz bir çıkışla futbol dünyasını şaşırttı. Mourinho, kariyerindeki yeni adımlarını düşündüğü bu günlerde, Arjantinli futbol efsanesi Lionel Messi ile çalışma arzusunu dile getirdi.

Suudi Arabistan kulüpleri ve Barcelona ile ismi anılan Mourinho, Messi'nin teknik direktörlüğünü üstlenmek istediğini itiraf etti. Mourinho'nun gözdesi olan Messi için övgü dolu sözler sarf eden deneyimli teknik adam, Arjantinli yıldızın futbol bilgisine ve doğuştan gelen yeteneklerine hayranlığını belirtti.





Mourinho'nun yaptığı açıklamada, "Messi'nin teknik direktörlüğünü yapmak isterdim. Yönetilmeye ihtiyacı yok, her şeyi biliyor, doğuştan böyle. Belki de o size bir şeyler öğretir. Onun teknik direktörlüğünü yapmak bir onur olurdu." ifadeleri dikkat çekti.

Mourinho'nun bu beklenmedik itirafları, futbolseverleri heyecanlandırdı ve gelecekteki kariyer planları hakkında merak uyandırdı. Özellikle Messi'nin ismi geçtiğinde duyulan bu istek, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı ve gelecekteki gelişmelerle ilgili spekülasyonlara zemin hazırladı. Futbolseverler, Mourinho'nun hangi takımla anlaşacağını ve Messi ile bir araya gelip gelmeyeceğini merakla bekliyor.