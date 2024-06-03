Jose Mourinho’dan Fenerbahçe açıklaması: “Gelmek için Aziz Yıldırım’dan izin almadım”

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Mourinho burada bazı açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da katıldı.

“Artık ‘Ben Fenerbahçe’nin hocasıyım’ diyorum”

Kendisini karşılamaya gelen taraftarlara teşekkür eden Mourinho, “Eksiden ‘Ben Mourinho’yum’ diyerek şaka yapardım ama artık ‘Ben Fenerbahçe’nin hocasıyım’ diyerek kendimi adlandıyorum ve böyle olmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

“Ben kimseden izin almam”

Sözleşme yaparken Aziz Yıldırım’dan ‘izin alma’ söylentileri ile ilgili olarak ise Mourinho, şu ifadeleri kullandı: “Benimle ilk iletişime geçen isim doğal olarak Ali Koç oldu. Transfer konusunda başka kimseyle konuşmadım. Ben serbest bir konumdayım ve hiçbir kulüple ilişkim yoktu. Ben sadece aileme danışırım, başka da kimseden izin almam. Aziz Yıldırım’la da bir görüşmemiz oldu ama Fenerbahçe’ye gelmek için kimseden izin almadım.”

“Fenerbahçe taraftarı için her şeyimi veririm”

Mourinho, sözlerine şu şekilde devam etti: “Başkan kim seçilirse seçilsin, ben Fenerbahçe için çalışacağım. Benim için istikrar ve proje önemli ve burada her şey üst düzey. Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına 2 hafta içinde başlayacağız. Fenerbahçe taraftarı için her şeyimi vereceğim.”

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Lukaku ve Dybala için ise “Bu oyuncuları istemiyorum. Teknik ekipte de patron ben olmalıyım. Çalışanlarımın kim olduğu önemli değil, zaten hepsi yüksek kalitede insanlar. Tüm ilgi üzerimde olsun isterim” dedi.