Jose Mourinho Fenerbahçe için İstanbul'da! Taraftarlarla ilk buluşma

Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için İstanbul'a geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen özel uçaktan iner inmez, Mourinho'yu Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve Ali Koç'un seçimi kazanması durumunda bir sonraki dönemde yönetim listesinde yer alacak Acun Ilıcalı karşıladı.







Mourinho'dan Taraftarlara Sürpriz Selamlama

Jose Mourinho'nun gelişi büyük bir heyecan yaratırken, havalimanında toplanan taraftarlar bu anı kaçırmadı. Mourinho, özel uçağın inmesinin ardından taraftarları selamlamak için apronun dışına çıktı. Taraftarlar, Mourinho'nun bu jestine büyük bir coşkuyla karşılık verdi.

Helikopterle Otele Geçiş

Taraftarları selamladıktan sonra Mourinho, kalacağı otele gitmek üzere havalimanına geri döndü ve kendisini bekleyen helikoptere bindi. Mourinho'nun İstanbul'daki ilk saatleri, taraftarlar için unutulmaz bir anı olarak hafızalarda yerini aldı.

İmza Töreni Bugün

Jose Mourinho, bugün saat 19.00'da Ülker Stadı'nda düzenlenecek törenle kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imza atacak. Fenerbahçe taraftarları, yeni teknik direktörlerini büyük bir coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor.