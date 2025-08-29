Jose Mourinho'nun Fenerbahçe Dönemi Yaklaşık 15 Ay Sürdü

DÜZELTME - "Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi yaklaşık 15 ay sürdü" başlıklı haberimizin 7 ve 8. paragrafı yeniden düzenlenmiştir.

SÜHA GÜR - Sarı-lacivertli takımın başında 2 sezonda 62 müsabakaya çıkan Portekizli teknik adam, 2 puan ortalaması elde etti. Fenerbahçe ile 2 Haziran 2024 tarihinde resmi sözleşmeye imza atan Jose Mourinho, kulüpte yaklaşık 15 ay görev yaptı.

Sezon Özeti

Mourinho, Fenerbahçe'nin başında geçen sezon Süper Lig'de 36 maça çıktı. Takımı bu maçlarda 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Sezonu ligde 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın gerisinde kalarak Mourinho'nun ana hedefinde istediği sonucu sağlayamadı.

Önceki sezonda İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin topladığı 99 puanın ardından Mourinho ile takım 84 puan toplayarak beklentilerin altında kaldı.

Avrupa Serüveni

UEFA Şampiyonlar Ligi yolunda Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibini iki maçta da mağlup etti. Ancak 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımı karşısında elenerek Şampiyonlar Ligi hedefinden uzaklaştı.

Takım, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Grup aşamasında oynanan 8 müsabakada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak üst tura yükseldi. Son 16 play-off turunda Anderlecht'i eleyen Fenerbahçe, adını son 16 turuna yazdırdı.

Rangers Maçı Hayal Kırıklığı Yarattı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoçya'nın Rangers ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, evinde oynadığı maçta rakibine 3-1 yenildi. Spor kamuoyunda Mourinho'nun tercihleri ve taktikleri, alınan kötü sonuçların nedenleri arasında gösterildi.

İkinci maçta Mourinho, ilk mücadelede yapılan hataları telafi ederek kariyerinde beğenilen bir performans sergiledi. Fenerbahçe, deplasmanda normal süresi ve uzatma devrelerini 2-0 önde tamamlamasına rağmen seri penaltılarda elenerek Avrupa'dan veda etti.

Türkiye Kupası'nda Elenme

Mourinho döneminde Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda da beklenen başarıyı yakalayamadı. Kupada toplam 4 maça çıkan sarı-lacivertliler, 3 galibiyetin ardından çeyrek finalde sahasında Galatasaray'a yenilerek turnuvaya veda etti.

Sonuç olarak Mourinho yönetiminde Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda aranan başarıya ulaşamadı.

Yeni Sezona Başlangıç ve Şampiyonlar Ligi Denemeleri

2025-2026 sezonuna büyük umutlarla giren Fenerbahçe, Mourinho ile bazı olumlu işaretler de verdi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord takımıyla eşleşen ekip, bu turu geçerek play-off'a yükseldi. Play-off turunda Benfica ile karşılaşan Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, bu eşleşmeyi geçemeyerek yeniden Şampiyonlar Ligi hedefinden uzak kaldı.

Süper Lig'de yeni sezonda oynadığı 2 maçta ise takım 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Toplam Maçlar ve İstatistikler

Mourinho, Fenerbahçe kariyerinde toplam 62 resmi maçta görev yaptı. Bu müsabakalarda takım 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Tüm kulvarlarda Fenerbahçe 110 gol atarken, kalesinde 56 gol gördü.

Açıklamaları ve Yönetimle İlişkiler

Jose Mourinho, Fenerbahçe kariyeri boyunca basına yönelik açıklamaları ve değerlendirmeleriyle sıkça gündeme geldi. Hakem performansları, rakipler ve zaman zaman oyuncular hakkında alışılmışın dışında ifadeler kullanan Portekizli teknik adam, döneminin sonunda yönetime yönelik eleştirel açıklamalar da yapmıştı.

Fenerbahçe, Mourinho yönetiminde aranan toparlanmayı ve nihai başarıyı sağlayamayarak teknik direktörle yollarını ayırdı.