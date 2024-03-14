Jose Mourinho yeniden Fenerbahçe'nin radarına girdi

Trendyol Süper Lig'in bitimine 9 hafta kala, lider Galatasaray'la 2 puan farkla şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe hakkında İtalya cephesinden bomba iddialar ortaya atıldı. Sarı-Lacivertli ekiplerin gelecek sezonda tecrübeli teknik hoca Jose Mourinho'yu da listesine eklediği kaydedildi.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Ocak ayında İtalya Serie A'da Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho ile yollarını ayırdığı açıklanmıştı. 2021'den beri Roma'nın başında olan Portekizli teknik adam kovuldu.

Jose Mourinho bu sezon Roma formasıyla 28 maça çıakrken tecrübeli teknik adamın yukarıdaki turnuvalarda 13 galibiyet ile birlikte 9 mağlubiyet ve 6 beraberlik rekoru bulunuyor.





Jose Mourinho, kariyeri boyunca Barselona, ​​Benfica, Leiria, FC Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma'da çalıştı.

FENERBAHÇE İDDİASI KONUŞULUYOR

İtalyan medya kuruluşu Calciomercatonun haberine göre, Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'dan oldukça memnun ancak sezon sonunda şampiyon olamazlarsa teknik direktör değişikliği çok yakın. Eğer bu senaryo gerçekleşirse, Jose Mourinho'nun Fenerbahce'nin en büyük adayı olacağı söyleniyor.