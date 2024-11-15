Juventus, Paul Pogba ile Sözleşmesini Feshetti

Juventus, Paul Pogba ile Yollarını Ayrıldı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın sözleşmesini feshetti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, tarafların karşılıklı anlaşması sonucunda Pogba'nın 30 Kasım'da serbest kalacağı belirtildi.

Doping Cezası ve İtiraz Süreci

Doping yaptığı gerekçesiyle İtalya Dopingle Mücadele Organizasyonu tarafından 4 yıl men cezası alan 31 yaşındaki futbolcu, bu karara itiraz etmişti. Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) durumu değerlendirerek cezayı 1,5 yıla düşürmüştü.

Pogba'nın sözleşmesinin feshedilmesi, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Özellikle son dönemde yaşanan doping skandalları, sporun etik ve adalet boyutunu yeniden gündeme getiriyor.

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