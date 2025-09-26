Kaçkar by UTMB Rize'de: 27-28 Eylül'de Kaçkar 50K ve 20K

UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye ayağı "Kaçkar by UTMB", 27-28 Eylül tarihlerinde Rize'de düzenlenecek. Etkinlik, Çamlıhemşin Kaçkar Dağları'nda yapılacak ve sporcular Kaçkar 50K ile Kaçkar 20K parkurlarında ter dökecek.

Organizasyon ve ev sahipliği

Organizasyonla ilgili otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yarışların 2025 ila 2030 yılları arasında Rize'de yapılmasının UTMB tarafından onaylandığını bildirdi. Vali Baydaş, organizasyona hazırlık sürecinin yaklaşık 2 yıl sürdüğünü belirtti ve şunları söyledi: "Yarın inşallah Sayın Bakanımızın da teşrifiyle gerçekleştirmiş olacağız. Bizim en büyük gücümüz, en büyük fırsatımız Kaçkar Dağları'nın ve yaylalarımızın spor turizmi açısından..."

Yetkililerin açıklamaları

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Türkiye'nin spor turizmi potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı. Temurci, bölgeyi dağ sporları ve doğa sporlarının merkezi olarak konumlandırma hedeflerini anlatarak şunları kaydetti: "UTMB'nin bütün yarışları aslında dünyanın marka dağ şehirlerinde yapılıyor. Burayı da biz Türkiye'nin dağ sporları, doğa sporlarının merkezi olarak aslında konumlandırmak istiyoruz. Sayın Valimin bahsettiği dağ koşusu, motosikletle ilgili burada şu anda yapılan çalışmalar var. Şu anda tarihini vermemekle birlikte çok kısa bir zaman içerisinde motosiklet ile ilgili bir yarışı da inşallah bölgeye kazandıracağız."

Temurci ayrıca, "Bu bölgeyi dağ sporlarının, eko-turizmin, macera turizminin merkezi olarak konumlandırmak istiyoruz. Biz Türkiye'de turizmdeki bu başarı hikayesini spor turizminde de yakalamak için bu çalışmaları hep birlikte yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

UTMB CEO'su Frederic Lenart da organizasyona çok sayıda sporcunun katılacağını belirterek, "Yarın burada yarışta hepimiz bu duygularla koşacağız. Selin olmasına çok üzüldük ama buna rağmen 20K ve 50K yarışlarını koşabiliyor olduğumuz için çok mutluyuz. Yarışın sonunda da bu heyecanı hep birlikte paylaşacağız." dedi.

Toplantıda, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun ile Kaçkar By UTMB Yarış Direktörü Johan Essl da yer aldı.

Dünyanın en prestijli ultra dağ maratonu UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye'deki ilk ayağı "Kaçkar by UTMB", 27-28 Eylül'de Rize'de gerçekleştirilecek. Programla ilgili kentte bir otelde basın toplantısı gerçekleştirildi. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, burada gazetecilere açıklama yaptı.