Kadın Basketbolunda Galatasaray-Beşiktaş Derbisi Heyecanı

Galatasaray, Beşiktaş'ı ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde konuk ediyor. Derbi yarın saat 18.00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 11:30
Kadın Basketbolunda Galatasaray-Beşiktaş Derbisi Heyecanı

Galatasaray ve Beşiktaş Kadın Basketbol Takımları Derbi İçin Hazır

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında büyük bir heyecan yaşanıyor! Yarın, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş'ı Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek. Maçın başlama saati 18.00 olarak belirlendi.

Mücadelenin hakem üçlüsünü Yener Yılmaz, Münevver Özemre ve Barış Turgut oluşturacak.

Takımların Durumu

Galatasaray, ligin zirve mücadelesinde 3. sırada yer alıyor ve bugüne kadar oynadığı 18 karşılaşmada 14 galibiyet elde etti. Beşiktaş ise, 17 maça çıkarak 9 galibiyet ve 8 yenilgi ile 5. sırada bulunuyor.

Bu derbide iki takımın hedefi galibiyet alarak ligdeki konumlarını güçlendirmek olacak.

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