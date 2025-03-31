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Kadın Milli Futbol Takımı'nın Geleceği Bölge Seçmeleriyle Belirleniyor

Kadın futbolunda geleceğin yıldızları, bölge seçmeleriyle belirleniyor. TFF, 1700'den fazla sporcuyu keşfetti.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 11:14
Kadın Milli Futbol Takımı'nın Geleceği Bölge Seçmeleriyle Belirleniyor

Kadın Milli Futbol Takımı'nın geleceği, bölge seçmeleri ile şekilleniyor. 17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ, bu süreçte sporcu kaynaklarının belirlenmesinin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kadın futbolunu geliştirerek genç kızları sporun içine dahil etmek amacıyla "BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesini hayata geçirdi. Bu proje kapsamında, Türkiye genelindeki 14 bölgede 20 şehirde seçmeler düzenleniyor ve yeni yeteneklerin keşfi için antrenörler görevlendiriliyor.

Demirbağ, Malatya'da düzenlenen seçmelerde, kadın futbolu için yaptıkları çalışmaları anlattı. Kız çocuklarına destek vermek adına pek çok projeye imza attıklarını belirten Demirbağ, bölge seçmelerinin kendileri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

"Seçmelerde keşfedilen oyuncuları takibe alıyoruz ve onları okullarında ile kulüplerinde gözlemliyoruz. 15 yaş grubunun temelini bu sporcular oluşturuyor," diyen Demirbağ, hedeflerinin milli takımların 15 yaş altı kategorisindeki her oyuncuyu takip etmek olduğunu belirtti.

"Bugüne kadar 1700'den fazla sporcu ile buluştuk ve hedefimiz 2000 sporcuya ulaşmak. Her bir çocuğu, kendi yaş grubunda en kısa sürede gözlemleyebilmek bizler için büyük fırsat. Seçme organizasyonlarımız 4 yıldır sürüyor ve bu süreçte çocukların gelişimini takip ediyoruz. Milli takıma sporcu ihtiyacımız var ve oyuncularımızın bu hedefe ulaşmaları için çok çalışmalarını sağlıyoruz. Amacımız, milli takımda bulunan oyuncuları geliştirmek," şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Türkiye genelinde kız çocuklarına futbolu sevdirmek...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Türkiye genelinde kız çocuklarına futbolu sevdirmek, genç kızları futbol oynamaya teşvik etmek ve yetenekli olanları milli takıma kazandırmak için "BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi başlatıldı. TFF'ye bağlı 14 bölgedeki 20 şehirde seçme yapan antrenörler, milli takım için ter dökecek yeni yetenekleri keşfediyor. Türkiye Futbol Federasyonu 17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Türkiye genelinde kız çocuklarına futbolu sevdirmek...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Türkiye genelinde kız çocuklarına futbolu sevdirmek, genç kızları futbol oynamaya teşvik etmek ve yetenekli olanları milli takıma kazandırmak için "BtcTurk ile Yeni Nesil Sahada" projesi başlatıldı. TFF'ye bağlı 14 bölgedeki 20 şehirde seçme yapan antrenörler, milli takım için ter dökecek yeni yetenekleri keşfediyor. Türkiye Futbol Federasyonu 17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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