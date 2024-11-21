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Kadın Milli Takım, Avrupa Curling Şampiyonası'nda Tarih Yazdı

Türkiye Kadın Milli Takımı, Avrupa Curling Şampiyonası'nda 6. olarak tarihindeki en iyi derecesini elde etti ve dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 14:32
Kadın Milli Takım, Avrupa Curling Şampiyonası'nda Tarih Yazdı

Türkiye Kadın Milli Takımı, Avrupa Curling Şampiyonası'nda 6. Oldu

Türkiye'nin Kadın Milli Takımı, Avrupa Curling Şampiyonası'nda gösterdiği başarı ile dikkat çekerek, turnuva tarihindeki en iyi derecesine ulaştı. Ay-yıldızlı ekip, dünya şampiyonasına katılım hakkı elde etti.

Turnuva Detayları

Finlandiya'nın Lohja kentinde düzenlenen şampiyonada, Türkiye'nin kadın milli takımı; Dilşat Yıldız, Öznur Polat, İfayet Şafak Çalıkuşu, Berfin Şengül ve İclal Karaman gibi yetenekli sporculardan oluştu.

Grup Aşamasındaki Performans

Şampiyonanın grup aşamasında Türkiye, Litvanya'yı 12-4, İskoçya'yı 5-4, Estonya'yı 5-4, İsveç'i 7-5 ve Macaristan'ı ise 12-2 mağlup etti. Ancak takım, Norveç’e 10-6, İtalya'ya 11-7, İsviçre'ye 10-4 ve Danimarka'ya 8-7 yenildi.

Sonuç ve Gelecek Hedefler

Türkiye, 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle ilk 4'ün dışında kalarak elenmesine rağmen 6. olarak Avrupa şampiyonasındaki en iyi derecesini elde etti.

Ay-yıldızlılar, 2025 yılının Mart ayında düzenlenecek Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda olimpiyat kotası için mücadele edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Avrupa Curling Şampiyonası'nda 6'ncı olan Türkiye'nin kadın milli takımı, turnuvadaki en iyi...

Avrupa Curling Şampiyonası'nda 6'ncı olan Türkiye'nin kadın milli takımı, turnuvadaki en iyi derecesine ulaştı ve dünya şampiyonasına katılım hakkı elde etti.

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