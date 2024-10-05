Kadınlar Avrupa Ligi'nde İlk Maç Sonucu: Armada Praxis Yalıkavak'ın Talihsiz Kayıpı

Kadınlar Avrupa Ligi 2. Tur Maçı

Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi'nin 2. tur ilk maçında, Armada Praxis Yalıkavak, Polonya'nın KPR Gminy ekibiyle karşı karşıya geldi. Maç sonucu ev sahibi takımın galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçın Detayları

Wroclaw'ın Kobierzyce bölgesinde bulunan Adam Wojcik Spor Salonu'nda gerçekleşen mücadelede, ilk yarıyı KPR Gminy 20-15 önde tamamladı.

İkinci yarıda, ev sahibi ekip farkı daha da açarak maçı 36-27 gibi net bir skorla kazandı ve seride avantaj elde etti.

Rövanş Maçı

İki takım arasında rövanş maçı 13 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu müsabakada Armada Praxis Yalıkavak, kaybettiği maçı telafi etmeyi hedefliyor.