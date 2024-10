Kadınlar Avrupa Ligi: Yenimahalle Belediyespor Çekya'dan Elendi

Kadınlar Avrupa Ligi 2. Tur Sonuçları

Hentbolda Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında, Yenimahalle Belediyespor, DHK Banik Most ile karşı karşıya geldi. Çekya'nın Most kentindeki Banik Most Spor Salonu'nda oynanan mücadelede, Yenimahalle Belediyespor rakibine 44-34 yenilerek Avrupa mücadelesine veda etti.

Maçın Detayları

Karşılaşmanın ilk yarısını DHK Banik Most, 23-17'lik skorla önde tamamladı. İkinci devrede, Çek ekibi farkı artırarak maçı 44-34 kazanmayı başardı. İlk maçı da 55-31 kaybeden Yenimahalle, toplamda elenmiş oldu.

Elde Edilen Sonuçlar

Yenimahalle Belediyespor'un Avrupa defteri bu sonuçla kapanmış oldu. Taraftarlar maça büyük ilgi gösterirken, takımının elenmesi hayal kırıklığı yarattı.