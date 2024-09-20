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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Nilüfer Belediyesi Eker Fark Yarattı

Nilüfer Belediyesi Eker, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek Kupa Voley'deki ilk galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 22:41
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 22:41
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Nilüfer Belediyesi Eker Fark Yarattı

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Heyecan Devam Ediyor

Voleybolun heyecan dolu sahnesinde, Nilüfer Belediyesi Eker, 2. Grup ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maçta üstün bir performans sergileyen Nilüfer, mücadeleyi 3-1 gibi net bir skorla kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.

Bir Sonraki Maçta Neler Olacak?

Grupta yarın saat 19.00'da Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker arasında yeni bir mücadele gerçekleştirilecek. Herkesin merakla beklediği bu karşılaşma, voleybolseverlere heyecan dolu anlar sunacağa benziyor.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Nilüfer Belediyesi Eker ile Aydın Büyükşehir...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Nilüfer Belediyesi Eker ile Aydın Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Nilüfer Belediyesi Eker'den Firdevs Kiremitçi (8) ve Julia Szczurowska (1) ile Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan Angela Maria Leyva (12) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Nilüfer Belediyesi Eker ile Aydın Büyükşehir...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Nilüfer Belediyesi Eker ile Aydın Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Nilüfer Belediyesi Eker'den Firdevs Kiremitçi (8) ve Julia Szczurowska (1) ile Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan Angela Maria Leyva (12) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Nilüfer Belediyesi Eker ile Aydın Büyükşehir...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Nilüfer Belediyesi Eker ile Aydın Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Nilüfer Belediyesi Eker'den Firdevs Kiremitçi (8) ve Julia Szczurowska (1) ile Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan Angela Maria Leyva (12) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Nilüfer Belediyesi Eker ile Aydın Büyükşehir...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Nilüfer Belediyesi Eker ile Aydın Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Nilüfer Belediyesi Eker'den Firdevs Kiremitçi (8) ve Julia Szczurowska (1) ile Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan Angela Maria Leyva (12) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Nilüfer Belediyesi Eker ile Aydın Büyükşehir...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Nilüfer Belediyesi Eker ile Aydın Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Nilüfer Belediyesi Eker'den Firdevs Kiremitçi (8) ve Julia Szczurowska (1) ile Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan Angela Maria Leyva (12) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Nilüfer Belediyesi Eker ile Aydın Büyükşehir...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Nilüfer Belediyesi Eker ile Aydın Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Nilüfer Belediyesi Eker'den Firdevs Kiremitçi (8) ve Julia Szczurowska (1) ile Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan Angela Maria Leyva (12) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Nilüfer Belediyesi Eker ile Aydın Büyükşehir...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Nilüfer Belediyesi Eker ile Aydın Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Nilüfer Belediyesi Eker'den Firdevs Kiremitçi (8) ve Julia Szczurowska (1) ile Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan Angela Maria Leyva (12) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Nilüfer Belediyesi Eker ile Aydın Büyükşehir...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Nilüfer Belediyesi Eker ile Aydın Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Nilüfer Belediyesi Eker'den Firdevs Kiremitçi (8) ve Julia Szczurowska (1) ile Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan Angela Maria Leyva (12) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Nilüfer Belediyesi Eker ile Aydın Büyükşehir...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Nilüfer Belediyesi Eker ile Aydın Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Nilüfer Belediyesi Eker'den Firdevs Kiremitçi (8) ve Julia Szczurowska (1) ile Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan Angela Maria Leyva (12) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Nilüfer Belediyesi Eker ile Aydın Büyükşehir...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Nilüfer Belediyesi Eker ile Aydın Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Nilüfer Belediyesi Eker'den Firdevs Kiremitçi (8) ve Julia Szczurowska (1) ile Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan Angela Maria Leyva (12) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Nilüfer Belediyesi Eker ile Aydın Büyükşehir...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Nilüfer Belediyesi Eker ile Aydın Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Nilüfer Belediyesi Eker'den Firdevs Kiremitçi (8) ve Julia Szczurowska (1) ile Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan Angela Maria Leyva (12) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Nilüfer Belediyesi Eker ile Aydın Büyükşehir...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Nilüfer Belediyesi Eker ile Aydın Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Nilüfer Belediyesi Eker'den Firdevs Kiremitçi (8) ve Julia Szczurowska (1) ile Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan Angela Maria Leyva (12) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Nilüfer Belediyesi Eker ile Aydın Büyükşehir...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Nilüfer Belediyesi Eker ile Aydın Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Nilüfer Belediyesi Eker'den Firdevs Kiremitçi (8) ve Julia Szczurowska (1) ile Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan Angela Maria Leyva (12) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Nilüfer Belediyesi Eker ile Aydın Büyükşehir...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Nilüfer Belediyesi Eker ile Aydın Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Nilüfer Belediyesi Eker'den Firdevs Kiremitçi (8) ve Julia Szczurowska (1) ile Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan Angela Maria Leyva (12) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Nilüfer Belediyesi Eker ile Aydın Büyükşehir...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Nilüfer Belediyesi Eker ile Aydın Büyükşehir Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Nilüfer Belediyesi Eker'den Firdevs Kiremitçi (8) ve Julia Szczurowska (1) ile Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan Angela Maria Leyva (12) filede mücadele etti.

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