Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2024-2025 Sezonu Fikstürü Çekildi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Fikstür Çekimi Gerçekleşti

2024-2025 sezonu için ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekimi yapıldı. Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve federasyon yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.

Yeni Sezon Başlangıcı ve Süreç

Bu yıl Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 13 takım mücadele edecek. Yeni sezon, 28 Eylül tarihinde başlayıp, normal sezon 16 Mart 2025'te sona erecek. Ligin sonunda ise 3 takım küme düşecek ve 2 takım, bir alt ligden Süper Lig'e yükselebilecek, böylece gelecek sezon 12 takım ile devam edilecek.

Başkan Türkoğlu’nun Açıklamaları

Fikstür çekiminden sonra basın mensuplarına konuşan Hidayet Türkoğlu, 2024-2025 sezonunda mücadele edecek takımlara başarı diledi. Türkoğlu, "Geçtiğimiz sezon, hem rekabet hem de uluslararası başarılar açısından çok başarılı bir yıl oldu. Yeni katılan takımlara 'hoş geldiniz' diyerek başarılar diliyorum," dedi.

Avrupa Temsili ve İlk Hafta Programı

Türkoğlu, 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi 5 kadın basketbol kulübünün Avrupa'da temsil edeceğini belirtti ve "Ekim ayında Avrupa’nın en büyük kupası İstanbul’da, 2 Türk takımı arasında oynanacak. Bu, hem kadın basketbolu hem de bizim için çok önemli bir etkinlik," şeklinde konuştu.

İlk Hafta Müsabakaları

Ligin ilk hafta programı şu şekilde:

İlkem Yapı Tarsus Spor - Galatasaray Çağdaş Faktoring

- Galatasaray Çağdaş Faktoring OGM Ormanspor - Zonguldak Spor Basket 67

- Zonguldak Spor Basket 67 Fenerbahçe - BOTAŞ

- BOTAŞ Melikgazi Kayseri Basketbol - Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor

- Danilo’s Pizza Bursa Ant Spor YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol - Beşiktaş

- Beşiktaş Emlak Konut - ÇBK Mersin

Nesibe Aydın bu hafta BAY geçecek.