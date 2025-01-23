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Kadınlar CEV Kupası: Türk Hava Yolları Dörtlü Final'e Yükseldi!

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Asterix Avo'yu 3-0 mağlup ederek CEV Kupası'nda Dörtlü Final'e adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 19:15
Kadınlar CEV Kupası: Türk Hava Yolları Dörtlü Final'e Yükseldi!

Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda Tarih Yazdı

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Belçika'nın Asterix Avo takımını 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Bu zafer, İstanbullu temsilcinin dörtlü finale yükselmesine vesile oldu.

Müsabakanın Detayları

Önceki karşılaşmada da rakibini 3-0 yenmeyi başaran Türk Hava Yolları, oynadığı etkileyici voleybol ile dikkatleri üzerine çekti. Her iki maçta da gösterdiği performans ile adını Dörtlü Final'e yazdıran Türk Hava Yolları, voleybol severlerin takdirini topladı.

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