Kadınlar CEV Kupası: Türk Hava Yolları Dörtlü Final'e Yükseldi!

Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda Tarih Yazdı

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Belçika'nın Asterix Avo takımını 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Bu zafer, İstanbullu temsilcinin dörtlü finale yükselmesine vesile oldu.

Müsabakanın Detayları

Önceki karşılaşmada da rakibini 3-0 yenmeyi başaran Türk Hava Yolları, oynadığı etkileyici voleybol ile dikkatleri üzerine çekti. Her iki maçta da gösterdiği performans ile adını Dörtlü Final'e yazdıran Türk Hava Yolları, voleybol severlerin takdirini topladı.