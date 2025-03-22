Kadınlar Türkiye Kupası Finali: ÇİMSA ÇBK Mersin ve Emlak Konut Karşı Karşıya

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası Finaline Sayılı Günler Kaldı

ÇİMSA ÇBK Mersin ile Emlak Konut, yarın Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'nda Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında her iki takımın başantrenörleri ve kaptanları, maç hakkındaki düşüncelerini paylaştılar.

TBF'den Alper Yılmaz'dan Açıklama

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Sportif Direktörü Alper Yılmaz, Edirne'de final oynamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Türkiye'nin güzel illerinde organizasyon yapmaya devam ediyoruz. Edirne halkına gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum. Finalde takımlarımıza başarılar diliyorum ve hak edenin kazanacağı bir mücadele olmasını umuyorum," dedi.

Ahmet Kandemir: "Finallerin Favorisi Olmaz"

ÇİMSA ÇBK Mersin Başantrenörü Ahmet Kandemir, finallere gelmenin zorluğunu vurgulayarak, “Kazandığımız Türkiye Kupası var ama bu sayıyı arttırmalıyız. Finallerin favorisi olmaz. Kadın basketboluna dair bilgimi geliştirmeye çalışıyorum. Amacımız, FIBA Avrupa Ligi'ni kazanmak,” dedi.

Murat Alkaş: "Kupayı Çok İstiyoruz"

Emlak Konut Başantrenörü Murat Alkaş, kupayı kazanma hedefinin ekip içindeki motivasyonu artırdığını belirterek, “Yeni bir takımız ve bu nedenle heyecanlıyız. Yarı finalde yüksek bir skorla kazandık ama savunmada eksiklerimiz var. Yarın savunmamızı ve hücumumuzu geliştirmek zorundayız,” şeklinde konuştu.

Kaptanların Görüşleri

ÇİMSA ÇBK Mersin Kaptanı Asena Yalçın, finalde kaliteli bir takımla karşılaşacaklarını belirterek, “Çok heyecanlıyım. Emlak Konut, normal sezonda kalitesini gösterdi. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum,” dedi.

Emlak Konut Kaptanı Sehernaz Çidal ise, finalde yüksek tempolu bir basketbol oynamayı hedeflediklerini söyleyerek, “Tarihimizde bir ilki başardık. Çok heyecanlıyız ve seyir zevki yüksek bir maç çıkarmak istiyoruz,” ifadelerini kullandı.

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda ÇİMSA ÇBK Mersin ile Emlak Konut arasında yarın oynanacak final maçı öncesinde basın toplantısı düzenlendi.

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda ÇİMSA ÇBK Mersin ile Emlak Konut arasında yarın oynanacak final maçı öncesinde basın toplantısı düzenlendi.